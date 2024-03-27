Seçtiğin Görsellere Göre Seni İftara Kadar Tok Tutacak Yemek Tarifini Veriyoruz!
Seçtiğin Görsellere Göre Seni İftara Kadar Tok Tutacak Yemek Tarifini Veriyoruz!
Bizim için birkaç görsel seç, seni iftara kadar tok tutacak yemek tarifini söyleyelim!
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1. Bunlardan hangisi gözüne güzel gözüküyor?
2. Sence hangisi daha lezzetli ve doyurucu?
3. Bunlardan birini şu an yiyecek olsan hangisini seçerdin?
4. Birini daha seç bakalım!
5. Leziz... Hangisini seçersin?
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6. Bir tane daha seç bakalım!
7. Biraz da ağzımız tatlansın! Hangisi daha çekici gözüküyor?
8. Son bir tane daha seç!
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