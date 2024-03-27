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Seçtiğin Görsellere Göre Seni İftara Kadar Tok Tutacak Yemek Tarifini Veriyoruz!

etiket Seçtiğin Görsellere Göre Seni İftara Kadar Tok Tutacak Yemek Tarifini Veriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 20:31

Bizim için birkaç görsel seç, seni iftara kadar tok tutacak yemek tarifini söyleyelim!

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1. Bunlardan hangisi gözüne güzel gözüküyor?

2. Sence hangisi daha lezzetli ve doyurucu?

3. Bunlardan birini şu an yiyecek olsan hangisini seçerdin?

4. Birini daha seç bakalım!

5. Leziz... Hangisini seçersin?

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6. Bir tane daha seç bakalım!

7. Biraz da ağzımız tatlansın! Hangisi daha çekici gözüküyor?

8. Son bir tane daha seç!

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Çipura!

Çipura!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 2 tutam kekik

  • 2 tutam maydanoz

  • 2 tutam biberiye

  • 1 limon 

  • 2 diş sarımsak

  • 2 çipura balığı 

  • 2 tutam tuz

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı 

Yapılışı:1. Dört ince dilim limonu hazırlayın ve sarımsakları ezin. Çipuraların derisine uzunlamasına çizik atın. Ardından iç ve dış kısımlarını zeytinyağı ve tuzla ovun.

2. Hazırladığınız limon dilimlerini, sarımsakları, kekiği, maydanozu ve biberiyeyi balığın içine doldurun.

3. Çipuraları Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine yerleştirin. Hava hızı yüksek olacak şekilde 10 dakika pişirin.

4. Maydanozu doğrayın ve zeytinyağı ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı çipuraların üzerine dökün ve servis edin.

Fasulyeli makarna!

Fasulyeli makarna!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 4 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 1 havuç

  • 1 kereviz sapı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • Yarım çay kaşığı tuz 

  • 240 gram cannelini fasulyesi

  • 2 yemek kaşığı domates salçası 

  • 200 gram domates

  • 2 tutam pul biber

  • 3 tutam maydanoz 

  • 100 gram fontina peyniri

  • 300 gram makarna

Yapılışı:1. Soğanı, havucu ve sarımsağı ince şekilde doğrayın. Kereviz sapını soyun ve doğrayın.

2. Hazırladığınız sebzeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine aktarın. Üzerlerine zeytinyağı ve tuz ekleyin, iyice karıştırın. 140°C'de 15 dakika boyunca Airfryer'da pişirin.

3. Fasulyeyi, domates salçasını, doğranmış domatesi, pul biberi, haşlanmış makarnayı ve kekiği tepsiye ekleyin. İyice karıştırın.

4. Karışımın üzerine rendelenmiş fontina peynirini serpin. 150°C'de 15 dakika daha pişirin. Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin ve maydanoz serperek servis edin.

Izgara patlıcan

Izgara patlıcan

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 1 patlıcan

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:1. Patlıcanları salamura etmek için 1 litre suya 2 yemek kaşığı tuz ekleyin. Patlıcanları 30 dakika boyunca tuzlu suda bekletin.

2. Patlıcanları sudan çıkarıp kurulayın ve üzerlerine fırça yardımıyla yağ sürün.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'ın ızgara aksesuarını sepete yerleştirin. Patlıcanları içerisine dizin ve 12 dakika boyunca çalıştırın.

4. Pişen patlıcanların üzerine limon suyu ve tuz serpip servis edin.

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