Seçtiğin Görsellere Göre Seni İftara Kadar Tok Tutacak Yemek Tarifini Veriyoruz!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme modu: Kızartma

Malzemeler:

2 tutam kekik

2 tutam maydanoz

2 tutam biberiye

1 limon

2 diş sarımsak

2 çipura balığı

2 tutam tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:1. Dört ince dilim limonu hazırlayın ve sarımsakları ezin. Çipuraların derisine uzunlamasına çizik atın. Ardından iç ve dış kısımlarını zeytinyağı ve tuzla ovun.

2. Hazırladığınız limon dilimlerini, sarımsakları, kekiği, maydanozu ve biberiyeyi balığın içine doldurun.

3. Çipuraları Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine yerleştirin. Hava hızı yüksek olacak şekilde 10 dakika pişirin.

4. Maydanozu doğrayın ve zeytinyağı ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı çipuraların üzerine dökün ve servis edin.