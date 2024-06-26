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Seçtiğin Görsellere Göre Müzikal Auranı Yükseltecek Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Seçtiğin Görsellere Göre Müzikal Auranı Yükseltecek Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 11:31

Müziğin ve görselliğin büyülü dünyasına hoş geldin! Her birimizin etrafında renkli bir aura dolaşır ve bu auranın müziğe olan etkisi büyüleyicidir. Bu test, senin belirlediğin görsellere dayanarak, müzikal zevkine en uygun şarkıyı bulmamıza yardımcı olacak. 👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Müziğin bir rengi olsa hangisi olurdu?

2. Yemeği nasıl yiyorsun?

3. Bir pembe tonu seç!

4. Bu gökyüzü fotoğraflarından birini seç!

5. Bu gif sana bir şey hissettiriyor mu?

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6. Bu görsellerden birini seç!

7. Bu renge en uyumlu rengi seç!

7. Bu renge en uyumlu rengi seç!

8. Son olarak, sence hangi duygu daha güçlü?

Earth, Wind & Fire - September (Official HD Video)

Plain White T's - Hey There Delilah

Lana Del Rey - Young and Beautiful

I Wanna Be Yours

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