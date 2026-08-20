Seçtiğin Gelinliğe Göre Gelecekteki Evinin Dekorasyonunu Söylüyoruz!
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Zarif detaylardan gösterişli tasarımlara kadar seçtiğin gelinlik, gelecekteki evinin dekorasyon tarzına dair küçük ipuçları veriyor olabilir. Bakalım senin hayalindeki ev nasıl bir atmosfere sahip olacak?
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1. Gelinlik provasına gittin ve aynaya baktın. Seni en çok hangisi büyülerdi?
2. Düğün mekanı konusunda tarafını seç!
3. Hayalindeki düğün pastası hangisine daha yakın?
4. Gelinliğinin altına giyeceğin ayakkabıyı seçiyoruz. Hangisisin?
5. Makyaj koltuğuna oturdun. Makyaj sanatçısı sana "Nasıl bir şey yapalım?" diye sordu. Yanıtın:
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6. Balayı için biletini nereye kesiyoruz?
7. Gelinliğinde "kesinlikle olmasın" dediğin detay hangisi?
8. Düğünümde canlı çiçekler dışında hiçbir yapay süsleme olmamalı!
9. Son soru! Gelinlik kol detayı tercihin hangisi?
Bohem ve Rustik Esintiler
Modern ve Minimalist Şıklık
Klasik ve Neoklasik İhtişam
İskandinav ve Lagom Tarzı
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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