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Seçtiğin Gelinliğe Göre Gelecekteki Evinin Dekorasyonunu Söylüyoruz!

etiket Seçtiğin Gelinliğe Göre Gelecekteki Evinin Dekorasyonunu Söylüyoruz!

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 10:31
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Zarif detaylardan gösterişli tasarımlara kadar seçtiğin gelinlik, gelecekteki evinin dekorasyon tarzına dair küçük ipuçları veriyor olabilir. Bakalım senin hayalindeki ev nasıl bir atmosfere sahip olacak?

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1. Gelinlik provasına gittin ve aynaya baktın. Seni en çok hangisi büyülerdi?

2. Düğün mekanı konusunda tarafını seç!

3. Hayalindeki düğün pastası hangisine daha yakın?

4. Gelinliğinin altına giyeceğin ayakkabıyı seçiyoruz. Hangisisin?

5. Makyaj koltuğuna oturdun. Makyaj sanatçısı sana "Nasıl bir şey yapalım?" diye sordu. Yanıtın:

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6. Balayı için biletini nereye kesiyoruz?

7. Gelinliğinde "kesinlikle olmasın" dediğin detay hangisi?

8. Düğünümde canlı çiçekler dışında hiçbir yapay süsleme olmamalı!

9. Son soru! Gelinlik kol detayı tercihin hangisi?

Bohem ve Rustik Esintiler

Gelinlik seçiminde abartıdan uzak durman, uçuş uçuş kumaşları ve doğal detayları sevmen tesadüf değil. Sen kuralcı alanlardan çabuk sıkılan, girdiği yerde sıcaklık ve yaşanmışlık arayan birisin. Gelecekteki evin tam anlamıyla senin sığınağın olacak. Ham ahşap masalar, bolca yeşil yapraklı bitki, toprak tonlarında yumuşak dokular ve etnik kilimler bu evin başrolünde yer alıyor.

Modern ve Minimalist Şıklık

Senin estetik anlayışın net hatlar, pürüzsüz dokular ve kusursuz bir düzenden geçiyor. Gelinliğindeki o asil ve modern duruş, evine jilet gibi bir şıklık olarak yansıyor. Gözü yoran kalabalıklardan ve gereksiz ıvır zıvırlardan kesinlikle hoşlanmıyorsun. Gelecekteki evin geniş pencereli, açık renklerin hakim olduğu, mermer ve metal detaylarla zenginleştirilmiş bir modern sanat galerisini andıracak.

Klasik ve Neoklasik İhtişam

Senin içinde kendini göstermeyi seven, kaliteye ve detaylara önem veren gizli bir kraliçe var. Düğün gününde nasıl unutulmaz bir iz bırakmak istiyorsan, yaşadığın alanda da o görkemli havayı solumak istiyorsun. Gelecekteki evinde şık duvar çıtaları, kristal detaylar, kadife dokulu kumaşlar ve gösterişli bir avize seni bekliyor.

İskandinav ve Lagom Tarzı

Senin yaşam motton oldukça net: Az her zaman çoktur. Gelinlikte gösterişten ve seni kısıtlayan detaylardan nasıl kaçındıysan, evinde de ilk aradığın şey işlevsellik ve huzur olacak. Açık renk ahşaplar, yumuşacık battaniyeler, gün ışığını maksimum alan ferah köşeler ve göz yormayan sade çizgiler senin evinin anahtarını oluşturuyor. Bu evde karmaşaya yer yok.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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