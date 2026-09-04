Seçtiğin Gelinliğe/Damatlığa Göre Nasıl Biriyle Evleneceksin?

Bir gelinlik ya da damatlık sadece düğün günü giyeceğin kıyafet değil, biraz da hayalindeki hayatın ipuçlarını taşıyor olabilir. Klasik ve gösterişli bir model seçen biriyle sade ve modern bir model seçen kişinin hayalindeki evlilik hayatı aynı olmayabilir. Peki senin seçtiğin gelinlik veya damatlık, hayat arkadaşın hakkında ne söylüyor?