Seçtiğin Filmlere Göre Tam Şu An Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Seçtiğin Filmlere Göre Tam Şu An Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Seçtiğimiz filmler bizim o anki modumuzu yansıtır, nasıl hissettiğimizi ortaya döker. Bu testle de senin şu anki modunu filmlerle tespit edip bir şarkı önereceğiz. Hadi bakalım teste!
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1. İlk film seçiminle başlayalım...
2. Şuradan da bir film seç bakalım!
3. Unutma, seçimlerin sana önereceğimiz filmi belirleyecek!
4. Bu filmlerden hangisi?
5. Yolun yarısına geldin! Hadi bir film daha seç.
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6. Bu filmlerden birini seçersen testimize devam edelim...
7. Çook az kaldı, biraz daha dayan...
8. Son film seçimini de alalım, sana özel önerimizi verelim!
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