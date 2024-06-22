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Seçtiğin Dondurma Çeşidine Göre Sıcaklardan Bunaldığında Sana Serinlik Hissi Katacak Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Seçtiğin Dondurma Çeşidine Göre Sıcaklardan Bunaldığında Sana Serinlik Hissi Katacak Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 11:46

Sıcak yaz günlerinde dondurma, serinlik ve tatlı bir kaçış sunar. Ancak bazen sadece dondurma yetmez, müzik de serinletir! Bu test, tercih ettiğin dondurma çeşidine göre seni sıcaklardan kaçırırken serinlik hissi katacak en uygun şarkıyı söyleyecek!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
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1. Bir dondurma çeşidi seç!

Demi Lovato - Cool for the Summer (Official Video)

Harry Styles - Watermelon Sugar (Official Video)

The Wanted - Chasing The Sun

Ziynet Sali - Kalbim Tatilde

J Balvin - Tranquila (Official Video)

Shakira - Rabiosa (Spanish Version) ft. El Cata

Pitbull - Fun (Official Video) ft. Chris Brown

Calvin Harris - Summer (Official Video)

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