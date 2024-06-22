Seçtiğin Dondurma Çeşidine Göre Sıcaklardan Bunaldığında Sana Serinlik Hissi Katacak Şarkıyı Söylüyoruz!

Sıcak yaz günlerinde dondurma, serinlik ve tatlı bir kaçış sunar. Ancak bazen sadece dondurma yetmez, müzik de serinletir! Bu test, tercih ettiğin dondurma çeşidine göre seni sıcaklardan kaçırırken serinlik hissi katacak en uygun şarkıyı söyleyecek!👇