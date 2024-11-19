Seçimlerine Göre Şu Anki Ruh Halinde Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
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Seçimlerine Göre Şu Anki Ruh Halinde Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Arkana yaslan ve sadece seçim yap. Çünkü seçimlerine göre dinlemen gereken şarkı tam olarak bu listenin sonunda. Hazırsan, hadi başlayalım!
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1. Öncelikle bir bahçe seçer misin?
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2. Şimdi de yaşamak için çok ilginç bir ev seçer misin?
3. Kış geliyor... Peki şu an kendini hangi kış manzarasında çok iyi hissedersin?
4. Kış için bir atkı da seçer misin?
5. Senin modunu yükseletecek o içecek hangisi?
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