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Seçimlerine Göre Şu Anki Ruh Halinde Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

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etiket Seçimlerine Göre Şu Anki Ruh Halinde Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 22:03

Arkana yaslan ve sadece seçim yap. Çünkü seçimlerine göre dinlemen gereken şarkı tam olarak bu listenin sonunda. Hazırsan, hadi başlayalım!

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1. Öncelikle bir bahçe seçer misin?

2. Şimdi de yaşamak için çok ilginç bir ev seçer misin?

3. Kış geliyor... Peki şu an kendini hangi kış manzarasında çok iyi hissedersin?

4. Kış için bir atkı da seçer misin?

5. Senin modunu yükseletecek o içecek hangisi?

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6. Tüm gününü geçirmek istediğin o yatak hangisi peki?

7. Kafanı dağıtmak için bir yere gideceksin, ulaşım aracını seçer misin?

8. Son olarak şu anki ruh halini yansıtan o rengi seçer misin?

Radiohead - Lift

Warhaus - Popcorn

The Blaze - She

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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