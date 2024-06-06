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Seçim Sonrası Çekilen Görüntüler: DEM Partili Belediye Başkanına Soruşturma Açıldı

Seçim Sonrası Çekilen Görüntüler: DEM Partili Belediye Başkanına Soruşturma Açıldı

Bitlis
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 18:30

Bitlis’in Tatvan ilçesinin DEM Partili Belediye Eş Başkanı Mümin Erol hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması açıldı. Başkan Erol’un, seçim sonrasında makam odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirdiği görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

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31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde DEM Parti’nin adayı Mümin Erol, oyların yüzde 48,53’ünü alarak Tatvan Belediye Başkanı seçilmişti.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde DEM Parti’nin adayı Mümin Erol, oyların yüzde 48,53’ünü alarak Tatvan Belediye Başkanı seçilmişti.

Erol’un, makam odasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirdiği görüntüler geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer almıştı.

Erol’un, makam odasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirdiği görüntüler geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer almıştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye başkanı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye başkanı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Mümin Erol’un fotoğrafı indirdiği anların görüntüleri 👇

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