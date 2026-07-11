Seçeceğin Rap Albümüne Göre Sana Bir Yaşam Tavsiyesi Veriyoruz!
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Kulaklığından yükselen o sert ritimlerin ve dürüst sözlerin aslında hayatına yön veren birer pusula olduğunu biliyor musun? Seçtiğin rap albümüne göre, şu an tam da duymaya ihtiyaç duyduğun o bilge yaşam tavsiyesini ayağına getiriyoruz!
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Favori rap albümünü seç bakalım!
Herkesi memnun etmeye çalışmayı bırak!
Geçmişinle kavga etmeyi bırak!
Kusursuz olmaya değil, ilerlemeye odaklan!
Elindekilerin değerini daha çok bil!
Her tartışma senin savaşın değil!
Hayatı sürekli erteleme!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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