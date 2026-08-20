Seçeceğin Eminem Albümüne Göre Sana Bir Yaşam Tavsiyesi Veriyoruz!

Hayat bazen seni yere düşürebilir ama orada kalıp kalmayacağına sen karar verirsin. Geçmişte yaptığın hatalar geleceğini belirlemek zorunda değil. Küçük de olsa her gün attığın adımlar seni bambaşka bir noktaya taşıyabilir. Kendini affetmeyi öğrenirsen ilerlemek çok daha kolay olur. Unutma, yeniden başlamak sanıldığından çok daha büyük bir cesarettir.