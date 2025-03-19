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Saw 11 İptal Edilebilir! Testere Serisinin Geleceği Belirsizliğe Sürüklendi

Saw 11 İptal Edilebilir! Testere Serisinin Geleceği Belirsizliğe Sürüklendi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.03.2025 - 22:49

Saw 11’in geleceği büyük bir belirsizlik içinde. Hayranlar, Testere serisinin bir kez daha Jigsaw’un ölümcül oyunlarını beyaz perdede izleyip izleyemeyeceklerini merak ediyor. 20 yıldır devam eden ve dünya çapında 1 milyar doları aşan gişe başarısına ulaşan bu kült korku serisi, yapım sürecinde yaşanan kriz nedeniyle büyük bir yol ayrımına geldi.

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Lionsgate, 2023 yılında büyük ilgi gören Saw X’in ardından hız kesmeden Saw 11’i duyurmuştu.

Lionsgate, 2023 yılında büyük ilgi gören Saw X’in ardından hız kesmeden Saw 11’i duyurmuştu.

Seriye Tobin Bell, Shawnee Smith ve Costas Mandylor gibi önemli isimlerin geri döneceği ve yönetmen koltuğuna Kevin Greutert’in oturacağı kesinleşmişti. Ancak işler pek de yolunda gitmedi. Filmin vizyon tarihi önce 27 Eylül 2024 olarak belirlenmiş, ancak daha sonra 26 Eylül 2025’e ertelenmişti. Bu gecikmenin ardında yatan sebep ise stüdyo içindeki anlaşmazlıklar gibi görünüyor.

Hollywood’a yakın kaynaklara göre, Ocak 2024’te yapımcılar arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşandı.

Hollywood’a yakın kaynaklara göre, Ocak 2024’te yapımcılar arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşandı.

Taraflardan biri projeyi hızlandırmaya çalışırken diğeri süreci yavaşlattı. Lionsgate ise bu çekişmeye müdahale edemedi. Sonuç olarak, Saw 11’in prodüksiyonu tamamen durdu ve projenin geleceği büyük bir çıkmaza girdi.

Testere 11’in askıya alınması, serinin devam edip etmeyeceği konusunda büyük soru işaretleri yaratıyor.

Testere 11’in askıya alınması, serinin devam edip etmeyeceği konusunda büyük soru işaretleri yaratıyor.

Yapımcılar arasındaki çözülemeyen anlaşmazlıklar, filmin iptal edilme ihtimalini arttırıyor. Hatta bazı iddialara göre Lionsgate, Testere markasını satmaya bile sıcak bakıyor. Eğer bu gerçekleşirse, başka bir stüdyo seriyi sıfırdan ele alabilir.

Öte yandan, serinin 11. filmle birlikte belirli bir noktaya ulaşacağı biliniyordu. Eğer proje tamamen iptal edilirse, hayranlar yıllardır takip ettikleri bu evrenin yarım kalan bir hikâyeyle noktalanmasını izlemek zorunda kalacak.

Önümüzdeki süreçte ya Saw 11 için bir uzlaşı sağlanacak ya da serinin hakları başka bir stüdyoya devredilecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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