Saw 11 İptal Edilebilir! Testere Serisinin Geleceği Belirsizliğe Sürüklendi
Saw 11 İptal Edilebilir! Testere Serisinin Geleceği Belirsizliğe Sürüklendi
Saw 11’in geleceği büyük bir belirsizlik içinde. Hayranlar, Testere serisinin bir kez daha Jigsaw’un ölümcül oyunlarını beyaz perdede izleyip izleyemeyeceklerini merak ediyor. 20 yıldır devam eden ve dünya çapında 1 milyar doları aşan gişe başarısına ulaşan bu kült korku serisi, yapım sürecinde yaşanan kriz nedeniyle büyük bir yol ayrımına geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lionsgate, 2023 yılında büyük ilgi gören Saw X’in ardından hız kesmeden Saw 11’i duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood’a yakın kaynaklara göre, Ocak 2024’te yapımcılar arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşandı.
Testere 11’in askıya alınması, serinin devam edip etmeyeceği konusunda büyük soru işaretleri yaratıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın