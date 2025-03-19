Saw 11 İptal Edilebilir! Testere Serisinin Geleceği Belirsizliğe Sürüklendi

Yapımcılar arasındaki çözülemeyen anlaşmazlıklar, filmin iptal edilme ihtimalini arttırıyor. Hatta bazı iddialara göre Lionsgate, Testere markasını satmaya bile sıcak bakıyor. Eğer bu gerçekleşirse, başka bir stüdyo seriyi sıfırdan ele alabilir.

Öte yandan, serinin 11. filmle birlikte belirli bir noktaya ulaşacağı biliniyordu. Eğer proje tamamen iptal edilirse, hayranlar yıllardır takip ettikleri bu evrenin yarım kalan bir hikâyeyle noktalanmasını izlemek zorunda kalacak.

Önümüzdeki süreçte ya Saw 11 için bir uzlaşı sağlanacak ya da serinin hakları başka bir stüdyoya devredilecek.