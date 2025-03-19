Yapay Zekaya Göre Son 10 Yılın En Kötü 15 Filmi!

Yapay zeka hayatımızın her alanında yardımcımız olmaya devam ediyor. Hemen her konuda hayatımıza kolaylık sağlayan yapay zekaya bu kez de son 10 yılın en kötü filmlerini sorduk.

Bakalım film zevkimiz kendisiyle uyuşuyor mu? Kimisine 'Ne alaka?' diyeceğinize şimdiden emin olduğumuz 15 filmi sizler için listeledik!