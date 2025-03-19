Yapay Zekaya Göre Son 10 Yılın En Kötü 15 Filmi!
Yapay Zekaya Göre Son 10 Yılın En Kötü 15 Filmi!
Yapay zeka hayatımızın her alanında yardımcımız olmaya devam ediyor. Hemen her konuda hayatımıza kolaylık sağlayan yapay zekaya bu kez de son 10 yılın en kötü filmlerini sorduk.
Bakalım film zevkimiz kendisiyle uyuşuyor mu? Kimisine 'Ne alaka?' diyeceğinize şimdiden emin olduğumuz 15 filmi sizler için listeledik!
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1. The Gunman (2015)
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2. The 5th Wave (2016)
3. King Arthur: Legend of the Sword (2017)
4. The Mummy (2017)
5. Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)
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6. The Dark Tower (2017)
7. The Predator (2018)
8. Robin Hood (2018)
9. Kirk Cameron's Saving Christmas (2014)
10. Gotti (2018)
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11. Death Wish (2018)
12. Serenity (2019)
13. The Last Days of American Crime (2020)
14. 6 Underground (2019)
15. The Kissing Booth 2 (2020)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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