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Savaşın Çılgın Maliyeti: İsrail Hava Savunma Sistemine Bir Gecede Ne Kadar Para Harcıyor?

Savaşın Çılgın Maliyeti: İsrail Hava Savunma Sistemine Bir Gecede Ne Kadar Para Harcıyor?

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2025 - 11:27

İsrail ile İran arasında yaşanan savaş 6’ıncı gününe girerken, savaşın maliyeti de gün geçtikçe artıyor. İsrail basınında çıkan haberlere göre, İran tarafından İsrail’e atılan füzeleri durdurmanın gecelik maliyeti İsrail’e 287 milyon dolara mal oluyor.

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İsrail’in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği hava saldırısına İran da balistik füzeleriyle karşılık vermişti.

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği hava saldırısına İran da balistik füzeleriyle karşılık vermişti.

İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin özellikle hipersonik Fettah füzelerine karşı zorlandığı görülmüş ve İran’ın füzeleri yüksek isabet oranı ile İsrail’i vurmuştu.

İsrail’e savaşın maliyeti de çılgın boyutlara ulaştığı iddia edildi.

10 füzeye müdahalenin maliyeti 287 milyon dolarmış.

10 füzeye müdahalenin maliyeti 287 milyon dolarmış.

İsrail’de yayın yapan Haaretz gazetesi,  İran’dan atılan 10 ila 12 balistik füzeye müdahalenin maliyetinin 287 milyon doları bulduğuna dikkat çekildi.

Haaretz’e konuşan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) CEO'su Boaz Levy, İsrail hava savunma sistemlerine ilişkin 'Nisan ayında bize 100 füze fırlattılar. Ekim'de bu sayı 200'e ulaştı. Şimdi hızlı bir şekilde düzinelerce füzeden oluşan dalgalar geliyor.” dedi.

İsrail’de hangi hava savunma sistemleri etkili?

İsrail’de hangi hava savunma sistemleri etkili?

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi Globes, İsrail hava savunma sistemlerinin maliyetinin Tel Aviv yönetimine ağır bir yük oluşturduğunu yazdı.

Demir Kubbe'nin atılan bir roket veya füzeyi engellemesinin maliyetinin yaklaşık 30 bin dolar, Davut Sapanı'nın yaklaşık 700 bin dolar, Arrow 2 ve Arrow 3 hava savunma sistemlerinin ise sırasıyla yaklaşık 1,5 milyon dolar ve 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

İsrail Hükümeti Basın Ofisi bugün yaptığı açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana 400'den fazla balistik füze ve yüzlerce insansız hava aracı fırlattığını, bunların yaklaşık 35'inin İsrail'de çeşitli alanlara isabet ettiğini bildirdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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