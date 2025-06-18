Savaşın Çılgın Maliyeti: İsrail Hava Savunma Sistemine Bir Gecede Ne Kadar Para Harcıyor?

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi Globes, İsrail hava savunma sistemlerinin maliyetinin Tel Aviv yönetimine ağır bir yük oluşturduğunu yazdı.

Demir Kubbe'nin atılan bir roket veya füzeyi engellemesinin maliyetinin yaklaşık 30 bin dolar, Davut Sapanı'nın yaklaşık 700 bin dolar, Arrow 2 ve Arrow 3 hava savunma sistemlerinin ise sırasıyla yaklaşık 1,5 milyon dolar ve 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

İsrail Hükümeti Basın Ofisi bugün yaptığı açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana 400'den fazla balistik füze ve yüzlerce insansız hava aracı fırlattığını, bunların yaklaşık 35'inin İsrail'de çeşitli alanlara isabet ettiğini bildirdi.