Savaşın Çılgın Maliyeti: İsrail Hava Savunma Sistemine Bir Gecede Ne Kadar Para Harcıyor?
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İsrail’in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği hava saldırısına İran da balistik füzeleriyle karşılık vermişti.
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10 füzeye müdahalenin maliyeti 287 milyon dolarmış.
İsrail’de hangi hava savunma sistemleri etkili?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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