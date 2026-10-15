article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Savaş Pilotuydu Bodo/Glimt'in Zihin Koçu Oldu: Küme Düşen Takım Avrupa'yı Salladı

Savaş Pilotuydu Bodo/Glimt'in Zihin Koçu Oldu: Küme Düşen Takım Avrupa'yı Salladı

Şampiyonlar Ligi
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 18:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Norveç Hava Kuvvetleri'nde 20 yıl savaş pilotluğu yapan Bjorn Mannsverk, Bodo/Glimt'in zihinsel performans koçluğuna getirildi. 50 bin nüfuslu ücra bir Norveç kentinin takımı olan Bodo/Glimt, 2016'da küme düşmüştü. Kulüp, futbol dünyasının dışına çıkıp savaş pilotunun kapısını çaldı. O günden sonra Avrupa'yı sallayan bir takım ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küme düşen takım savaş pilotuna kapı çaldı.

Küme düşen takım savaş pilotuna kapı çaldı.

Bodo/Glimt 2016'da küme düştüğünde kulübün futbol direktörü Havard Sakariassen, sorunun zihinsel kırılganlıktan kaynaklandığını tespit etti. Çözüm için geleneksel futbol dünyasının dışına çıkan kulüp, askeri kariyerinde ve Libya operasyonlarında farkındalık temelli zihinsel antrenmanlar uygulayan 20 yıllık savaş pilotu Bjorn Mannsverk'in kapısını çaldı. Mannsverk, 2017'de Bodo/Glimt'in zihinsel performans koçluğuna getirildi.

Mannsverk 'yüzde 1 kuralı'nı getirdi.

Mannsverk 'yüzde 1 kuralı'nı getirdi.

Futboldan anlamadığını belirtmesine rağmen göreve başlayan Mannsverk, dönemin yardımcı antrenörü Kjetil Knutsen ile birlikte kulübün çehresini değiştirecek bir zihniyet devriminin temellerini attı. Oyunculara kontrol edebildikleri anlara odaklanmayı ve küçük kazanımları biriktirmeyi öğütleyen yüzde 1 kuralı sahaya çarpıcı sonuçlarla yansıdı. Kronik mide rahatsızlığı yüzünden futbolu bırakma noktasına gelen orta saha oyuncusu Ulrik Saltnes, zihinsel seansların ardından doğrudan lige yükselinen sezonda 15 gol atarak takımın liderine dönüştü.

Bodo/Glimt Norveç'te şampiyonluğu bırakmadı.

Bodo/Glimt Norveç'te şampiyonluğu bırakmadı.

Favori gösterilmediği 2020 sezonunda 30 maçta 103 gol atan Bodo/Glimt, tarihinin ilk lig şampiyonluğunu kazandı ve ardından 2021, 2023 ve 2024'te de zirveyi bırakmadı. Şampiyonlar Ligi lig etabında Dortmund ile berabere kalan, Manchester City ve Atletico Madrid'i mağlup eden Norveç ekibi, play-off turunda İtalyan devi Inter'i toplamda 5-2'lik skorla eleyerek son 16 turuna kalan ilk Norveç kulübü oldu.

Mannsverk ağır yenilgiyi avantaja çevirdi.

Mannsverk ağır yenilgiyi avantaja çevirdi.

Son 16 turunda Portekiz devi Sporting CP'yi ilk maçta 3-0 yenen Bodo/Glimt, Lizbon'daki rövanşta 5-0 mağlup olarak elendi. Mannsverk bu ağır yıkımı bile bir avantaja dönüştürdüklerini belirterek uyguladıkları psikolojik formülü şu ifadelerle özetledi:

'Maçtan sonra soyunma odasında sadece hayal kırıklığı değil, derin bir utanç vardı. Bu acıyı bastırmalarını değil, hissetmelerini istedim. Baskının tavan yaptığı sonraki maçlarda bu hissi hatırlamak en büyük silahtır. 'Hata yapmaktan korkuyorum ama maç sonundaki o berbat utancı yaşamaktan daha çok korkuyorum' diyerek bir korkuyu diğerine karşı kullanabilir, kendinizi doğru olanı yapmaya zorlayabilirsiniz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın