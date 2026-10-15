Savaş Pilotuydu Bodo/Glimt'in Zihin Koçu Oldu: Küme Düşen Takım Avrupa'yı Salladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Norveç Hava Kuvvetleri'nde 20 yıl savaş pilotluğu yapan Bjorn Mannsverk, Bodo/Glimt'in zihinsel performans koçluğuna getirildi. 50 bin nüfuslu ücra bir Norveç kentinin takımı olan Bodo/Glimt, 2016'da küme düşmüştü. Kulüp, futbol dünyasının dışına çıkıp savaş pilotunun kapısını çaldı. O günden sonra Avrupa'yı sallayan bir takım ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küme düşen takım savaş pilotuna kapı çaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mannsverk 'yüzde 1 kuralı'nı getirdi.
Bodo/Glimt Norveç'te şampiyonluğu bırakmadı.
Mannsverk ağır yenilgiyi avantaja çevirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın