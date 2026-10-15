Savaş Pilotuydu Bodo/Glimt'in Zihin Koçu Oldu: Küme Düşen Takım Avrupa'yı Salladı

Son 16 turunda Portekiz devi Sporting CP'yi ilk maçta 3-0 yenen Bodo/Glimt, Lizbon'daki rövanşta 5-0 mağlup olarak elendi. Mannsverk bu ağır yıkımı bile bir avantaja dönüştürdüklerini belirterek uyguladıkları psikolojik formülü şu ifadelerle özetledi:

'Maçtan sonra soyunma odasında sadece hayal kırıklığı değil, derin bir utanç vardı. Bu acıyı bastırmalarını değil, hissetmelerini istedim. Baskının tavan yaptığı sonraki maçlarda bu hissi hatırlamak en büyük silahtır. 'Hata yapmaktan korkuyorum ama maç sonundaki o berbat utancı yaşamaktan daha çok korkuyorum' diyerek bir korkuyu diğerine karşı kullanabilir, kendinizi doğru olanı yapmaya zorlayabilirsiniz.'