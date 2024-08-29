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Şarkıların Arşa Çıktığı Yıl 2014: Müzik Piyasasına Damga Vuran 2014 Tarihli 30 Şarkı

etiket Şarkıların Arşa Çıktığı Yıl 2014: Müzik Piyasasına Damga Vuran 2014 Tarihli 30 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 18:31

2014 yılı müzik piyasasına yeni bir soluk getirmişti. İşte tamamı 2014 yılına ait olan o muhteşem şarkılar!

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1. Meghan Trainor - All About That Bass

2. Sam Smith - Stay With Me

3. Jessie J - Bang Bang ft. Ariana Grande & Nicki Minaj

4. Pharrell Williams - Happy

5. Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J

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6. Taylor Swift - Blank Space

7. Iggy Azalea - Fancy ft. Charli XCX

8. Becky G - Shower

9. MAGIC! - Rude

10. Sia - Chandelier

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11. John Legend - All of Me

12. Calvin Harris - Summer

13. Taylor Swift - Bad Blood ft. Kendrick Lamar

14. One Direction - Story of My Life

15. Maroon 5 - Maps

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16. G.R.L. - Ugly Heart

17. Pitbull - Timber ft. Ke$ha

18. Jason Derulo - Trumpets

19. Tiësto - Red Lights

20. Rita Ora - I Will Never Let You Down

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21. Avicii - Hey Brother

22. Mr. Probz - Waves

23. Ariana Grande - Problem ft. Iggy Azalea

24. Coldplay - A Sky Full Of Stars

25. David Guetta & Showtek - Bad ft.Vassy

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26. Jason Derulo - Talk Dirty ft. 2 Chainz

27. Chris Brown - Loyal ft. Lil Wayne & Tyga

28. Lorde - Team

29. Duke Dumont - I Got U ft. Jax Jones

30. The Chainsmokers - Selfie

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