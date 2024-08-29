Şarkıların Arşa Çıktığı Yıl 2014: Müzik Piyasasına Damga Vuran 2014 Tarihli 30 Şarkı
Şarkıların Arşa Çıktığı Yıl 2014: Müzik Piyasasına Damga Vuran 2014 Tarihli 30 Şarkı
2014 yılı müzik piyasasına yeni bir soluk getirmişti. İşte tamamı 2014 yılına ait olan o muhteşem şarkılar!
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1. Meghan Trainor - All About That Bass
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2. Sam Smith - Stay With Me
3. Jessie J - Bang Bang ft. Ariana Grande & Nicki Minaj
4. Pharrell Williams - Happy
5. Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J
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6. Taylor Swift - Blank Space
7. Iggy Azalea - Fancy ft. Charli XCX
8. Becky G - Shower
9. MAGIC! - Rude
10. Sia - Chandelier
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11. John Legend - All of Me
12. Calvin Harris - Summer
13. Taylor Swift - Bad Blood ft. Kendrick Lamar
14. One Direction - Story of My Life
15. Maroon 5 - Maps
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16. G.R.L. - Ugly Heart
17. Pitbull - Timber ft. Ke$ha
18. Jason Derulo - Trumpets
19. Tiësto - Red Lights
20. Rita Ora - I Will Never Let You Down
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21. Avicii - Hey Brother
22. Mr. Probz - Waves
23. Ariana Grande - Problem ft. Iggy Azalea
24. Coldplay - A Sky Full Of Stars
25. David Guetta & Showtek - Bad ft.Vassy
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