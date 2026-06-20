Şarkıcıların Gerçek İsimlerini Biliyor musun?
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Her gün şarkılarını dinlediğimiz yabancı pop yıldızlarını hepimiz o bildiğimiz sahne adlarıyla tanıyoruz. Peki işin resmiyet kısmına girildiğinde bu isimlerin kimliklerinde aslında ne yazıyor?
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Charli xcx
Lana Del Rey
Lady Gaga
Lorde
The Weeknd
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Halsey
Bruno Mars
Katy Perry
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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