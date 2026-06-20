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Şarkıcıların Gerçek İsimlerini Biliyor musun?

etiket Şarkıcıların Gerçek İsimlerini Biliyor musun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 23:01
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Her gün şarkılarını dinlediğimiz yabancı pop yıldızlarını hepimiz o bildiğimiz sahne adlarıyla tanıyoruz. Peki işin resmiyet kısmına girildiğinde bu isimlerin kimliklerinde aslında ne yazıyor?

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Charli xcx

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Lana Del Rey

Lana Del Rey

Lady Gaga

Lady Gaga

Lorde

Lorde

The Weeknd

The Weeknd
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Halsey

Halsey

Bruno Mars

Bruno Mars

Katy Perry

Katy Perry

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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