Şarkıcı Berdan Mardini Neden Gözaltına mı Alındı, Neden?
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Şarkıcı Berdan Mardini'nin emniyet güçleri tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınması medyada geniş yer buldu. Peki, kamuoyunun yakından takip ettiği bu olayda Berdan Mardini neden gözaltına alındı?
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Berdan Mardini Neden Gözaltına Alındı?
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Soruşturmanın Detayları ve Hukuki Süreç Nasıl İşleyecek?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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