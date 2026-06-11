Şarkıcı Berdan Mardini Neden Gözaltına mı Alındı, Neden?

Basında yer alan emniyet kaynaklı haberlere göre, operasyon sadece bir kişiyle sınırlı tutulmadı ve toplamda 22 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Aynı dosya kapsamında Beren Saat, Kenan Doğulu ve Enis Arıkan gibi kamuoyunun tanıdığı diğer isimlerin de ifadeye çağrıldığı bilgisi paylaşıldı. İlgili kişilerin bu soruşturmaya nasıl dahil olduğu ve aralarındaki olası bağlantılar, devam eden adli incelemeler sonucunda netlik kazanacak.