article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şarkıcı Berdan Mardini Neden Gözaltına mı Alındı, Neden?

Şarkıcı Berdan Mardini Neden Gözaltına mı Alındı, Neden?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 09:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şarkıcı Berdan Mardini'nin emniyet güçleri tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınması medyada geniş yer buldu. Peki, kamuoyunun yakından takip ettiği bu olayda Berdan Mardini neden gözaltına alındı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berdan Mardini Neden Gözaltına Alındı?

Berdan Mardini Neden Gözaltına Alındı?

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında kolluk kuvvetleri harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde belirlenen adreslere gerçekleştirdiği operasyonda, Berdan Mardini'nin de yürütülen dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Bu adli sürecin arka planında hangi yasal gerekçeler bulunuyor? Soruşturmanın medyaya yansıyan detaylarına göre, emniyetin bir süredir takip ettiği inceleme dosyasında ünlü şarkıcının da isminin geçtiği belirtiliyor. Emniyet yetkilileri, toplanan verileri değerlendirmek ve iddiaların doğruluğunu araştırmak amacıyla resmi ifade alma işlemlerini başlattı. Konuya dair kesin ve teyitli bilgilerin, Narkotik şubedeki sorgu sürecinin tamamlanmasının ardından savcılık makamı tarafından kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Soruşturmanın Detayları ve Hukuki Süreç Nasıl İşleyecek?

Soruşturmanın Detayları ve Hukuki Süreç Nasıl İşleyecek?

Basında yer alan emniyet kaynaklı haberlere göre, operasyon sadece bir kişiyle sınırlı tutulmadı ve toplamda 22 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Aynı dosya kapsamında Beren Saat, Kenan Doğulu ve Enis Arıkan gibi kamuoyunun tanıdığı diğer isimlerin de ifadeye çağrıldığı bilgisi paylaşıldı. İlgili kişilerin bu soruşturmaya nasıl dahil olduğu ve aralarındaki olası bağlantılar, devam eden adli incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın