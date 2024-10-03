Şarkı Sözlerinden 2000'lerin Pop Şarkılarını Tahmin Edebilir misin?
Şarkı Sözlerinden 2000'lerin Pop Şarkılarını Tahmin Edebilir misin?
2000'li yılların en sevilen şarkılarından birer cümle verip bilmeni isteyeceğiz. Bakalım kaç doğru yapacaksın?
Haydi başlayalım!
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1. "Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa gördüm."
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2. "Buralardan hemen gidesim var. Yeniden başlamak hevesim var."
3. "Biliyorum duymak istediklerin bunlar değildi. O yüzden zafer saymıştım zamansız gidişini."
4. "Yaklaş yanıma, sakın korkma. Sana hastayım, anlasana..."
5. "Gönül ister aradığını. Hep mi bekler, hep mi bulamaz?
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