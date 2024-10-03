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Şarkı Sözlerinden 2000'lerin Pop Şarkılarını Tahmin Edebilir misin?

etiket Şarkı Sözlerinden 2000'lerin Pop Şarkılarını Tahmin Edebilir misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 17:48

2000'li yılların en sevilen şarkılarından birer cümle verip bilmeni isteyeceğiz. Bakalım kaç doğru yapacaksın?

Haydi başlayalım!

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1. "Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa gördüm."

1. "Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa gördüm."

2. "Buralardan hemen gidesim var. Yeniden başlamak hevesim var."

2. "Buralardan hemen gidesim var. Yeniden başlamak hevesim var."

3. "Biliyorum duymak istediklerin bunlar değildi. O yüzden zafer saymıştım zamansız gidişini."

3. "Biliyorum duymak istediklerin bunlar değildi. O yüzden zafer saymıştım zamansız gidişini."

4. "Yaklaş yanıma, sakın korkma. Sana hastayım, anlasana..."

4. "Yaklaş yanıma, sakın korkma. Sana hastayım, anlasana..."

5. "Gönül ister aradığını. Hep mi bekler, hep mi bulamaz?

5. "Gönül ister aradığını. Hep mi bekler, hep mi bulamaz?
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6. "Dalıp durdum saatlerce. Bilmem ne zaman bitecek diye."

6. "Dalıp durdum saatlerce. Bilmem ne zaman bitecek diye."

7. "Mahkûm ettiremez kimse beni. Aşktan sebep firar serbest bende. İstemeyen çeker gider."

7. "Mahkûm ettiremez kimse beni. Aşktan sebep firar serbest bende. İstemeyen çeker gider."

8. "Sen güldüğüme bakma, gör de duy da inanma. Tuz buz oldu bu kalp, ah on bin parça."

8. "Sen güldüğüme bakma, gör de duy da inanma. Tuz buz oldu bu kalp, ah on bin parça."
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