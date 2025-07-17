Senin damarlarında Grunge ruhu dolaşıyor. Nirvana ve Radiohead gibi efsanelerle büyümüş, duygularını bu isimlerle dile getirmişsin. Ruhunun bir köşesi 90'ların kuşağında takılı kalmış gibi. Hayata karşı hafif bir isyanın var ama bu isyanın içi boş değil; düşünceli ve sorgulayıcısın. Sahici şeyleri seviyorsun, her zaman gerçekliğe inanıyorsun. İnsanlar seni biraz gizemli bulabilir ama seninle derinlere inmek bir macera gibi olur!