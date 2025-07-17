Şarkı Seçimlerine Göre Hangi Dönemdesin?
Müzik seçimlerin, ruhunun hangi zaman diliminde ait olduğu hakkınca ipucu veriyor olabilir. Yıl 2025 olsa da sen belki de başka bir döneme aitsin! Bakalım senin kalbin 70’lerde mi, 2000’lerde mi kalmış? Testi çöz ve sonucu öğren! 👇
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1. "Hangi koşulda olursam olayım mutlaka dinlerim!" dediğin şarkı hangisi?
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2. Aşk acısı çekerken hangi şarkıyı dinlemek istersin?
3. Uzun bir yürüyüşe çıktın, kulağında hangi şarkı çalmalı?
4. Peki, sence hangi şarkı 'yaz havası' taşıyor?
5. Sabah alarmla uyanmak yerine hangi şarkıyla uyanmak istersin?
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6. Söyle bakalım, hangi Tarkan şarkısını duyunca yerinde duramazsın?
7. En çok hangi ünlüyü sahnede canlı izlemek istersin?
8. Söyle bakalım, hangi müzik videosu seni içine çekiyor?
9. Bu şarkı benim hayatımın soundtrack'i olurdu!" dediğin şarkı hangisi?
Senin ruhun 70’lerde yaşıyor!
Biraz asi, biraz melankolik! Senin ruhun 90’larda!
Kalbin 2000'lerde kalmış!
Sen bu döneme aitsin!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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