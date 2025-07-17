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Şarkı Seçimlerine Göre Hangi Dönemdesin?

etiket Şarkı Seçimlerine Göre Hangi Dönemdesin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 22:32

Müzik seçimlerin, ruhunun hangi zaman diliminde ait olduğu hakkınca ipucu veriyor olabilir. Yıl 2025 olsa da sen belki de başka bir döneme aitsin! Bakalım senin kalbin 70’lerde mi, 2000’lerde mi kalmış? Testi çöz ve sonucu öğren! 👇

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1. "Hangi koşulda olursam olayım mutlaka dinlerim!" dediğin şarkı hangisi?

2. Aşk acısı çekerken hangi şarkıyı dinlemek istersin?

3. Uzun bir yürüyüşe çıktın, kulağında hangi şarkı çalmalı?

4. Peki, sence hangi şarkı 'yaz havası' taşıyor?

5. Sabah alarmla uyanmak yerine hangi şarkıyla uyanmak istersin?

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6. Söyle bakalım, hangi Tarkan şarkısını duyunca yerinde duramazsın?

7. En çok hangi ünlüyü sahnede canlı izlemek istersin?

8. Söyle bakalım, hangi müzik videosu seni içine çekiyor?

9. Bu şarkı benim hayatımın soundtrack'i olurdu!" dediğin şarkı hangisi?

Senin ruhun 70’lerde yaşıyor!

Sen, disko toplarının altında dans edenlerin zamanındansın! Özgürlüğüne düşkünsün ve müzik senin ruhune çok iyi geliyor! Queen’den ABBA’ya, Beatles’tan David Bowie’ye kadar bütün efsaneler sana ilham veriyor. Modern hayatın hızına pek ayak uydurmak istemiyorsun. Sana göre hayat, biraz daha yavaş ama anlamlı yaşanmalı. Nostaljiksin ve samimi olmayı seviyorsun.

Biraz asi, biraz melankolik! Senin ruhun 90’larda!

Senin damarlarında Grunge ruhu dolaşıyor. Nirvana ve Radiohead gibi efsanelerle büyümüş, duygularını bu isimlerle dile getirmişsin. Ruhunun bir köşesi 90'ların kuşağında takılı kalmış gibi. Hayata karşı hafif bir isyanın var ama bu isyanın içi boş değil; düşünceli ve sorgulayıcısın. Sahici şeyleri seviyorsun, her zaman gerçekliğe inanıyorsun. İnsanlar seni biraz gizemli bulabilir ama seninle derinlere inmek bir macera gibi olur!

Kalbin 2000'lerde kalmış!

Bir yanda CD çalarda akan Beyonce, diğer yanda MSN’de 'Ne dinliyorum?' özelliğinde Justin Timberlake... Sen tam bir 2000’ler çocuğusun! Hayatın pop kültürüyle renklenmiş. Eğlenmeyi biliyorsun ama aynı zamanda duygularını da yoğun yaşıyorsun. O dönemin müziğindeki samimiyeti ve nostaljiyi bir arada seviyorsun. Britney’den Rihanna’ya kadar ikonların etkisinden çıkamıyorsun. Bu halin seni ortamların enerjisini yükselten popüler biri yapıyor!

Sen bu döneme aitsin!

Z kuşağı mı? Tam sensin! Her moduna göre bir playlist'in var ve sosyal medyadaki akımlardan da geri kalmıyorsun. Billie Eilish’ten Harry Styles’a, SZA’dan Dua Lipa’ya kadar en popüler isimleri takip ediyorsun. Klişelerden uzak durmayı seviyorsun. Özgün olmak, senin için bir yaşam biçimi! Moda anlayışın gibi müzik zevkin de sınır tanımıyor. Sen geleceği temsil ediyorsun, ama geçmişten ilham almayı da unutmuyorsun!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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