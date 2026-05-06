article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sarılmak İsteyen Hayranına Mesafe Koydu: Burak Özçivit’in Rusya’daki Tavrı Gündem Oldu!

Sarılmak İsteyen Hayranına Mesafe Koydu: Burak Özçivit’in Rusya’daki Tavrı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.05.2026 - 15:04

Ekranların en karizmatik ve en çok konuşulan isimlerinden Burak Özçivit, son dönemde yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Rusya’daki projeleri ve sahne performanslarıyla uluslararası bir popülarite yakalayan ünlü oyuncu, gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Ancak bu kez gündeme gelme sebebi bir proje değil, hayranıyla yaşadığı dikkat çeken bir an oldu…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde Rusya’daki sanatsal faaliyetleriyle adeta kariyerinde yeni bir sayfa açan Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” adlı tek kişilik tiyatro oyunuyla Moskova ve Kazan başta olmak üzere birçok şehirde sahne alıyor.

Son dönemde Rusya’daki sanatsal faaliyetleriyle adeta kariyerinde yeni bir sayfa açan Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” adlı tek kişilik tiyatro oyunuyla Moskova ve Kazan başta olmak üzere birçok şehirde sahne alıyor.

Yaklaşık 75 dakika süren oyunda “Oki” isimli bir oto tamircisini canlandıran oyuncu, performansıyla büyük beğeni toplarken, VIP biletlerin (fotoğraf ve imza dahil) yaklaşık 25 bin TL’ye kadar çıkması da dikkat çekiyor. Üstelik bu proje sadece Rusya ile sınırlı değil; Almanya, Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkeleri kapsayan geniş bir turnenin de parçası. Bunun yanında Rus yapımlarında yer almaya başlayan Özçivit’in, “Yolki 11” filminde konuk oyuncu olduğu ve yeni Rus-Türk ortak projeleri için de görüşmeler yaptığı konuşuluyor.

Gelelim olay yaratan o ana… Rusya ziyareti sırasında bir hayranıyla fotoğraf çektiren Özçivit’in, kendisine sarılmak isteyen kadın hayranına kibarca mesafe koyması sosyal medyada gündem oldu.

Fiziksel temasa izin vermemesi ve oldukça kontrollü bir duruş sergilemesi, kullanıcıları ikiye böldü. Ancak büyük bir kesim bu tavrı “eşine saygı” olarak yorumladı ve Fahriye Evcen’e olan bağlılığına vurgu yaparak oyuncuya övgüler yağdırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın