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Saraçhane Protestosuna Katıldıkları Gerekçesiyle Tutuklanan Öğrencilerin Silivri Mektupları

Saraçhane Protestosuna Katıldıkları Gerekçesiyle Tutuklanan Öğrencilerin Silivri Mektupları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 18:52

İstanbul’da 18 Mart’ta başlayan ve Saraçhane’de yoğunlaşan protestolar sonrası yüzlerce genç gözaltına alınmıştı. Bu gençlerden 176’sı tutuklanarak Silivri’ye gönderildi. Savcılık, sadece ceza istemekle kalmamış, aynı zamanda gençler için siyasi yasak talebinde de bulunmuştu. Çoğu 20’li yaşlardaki tutuklu öğrenciler ise şimdi mektuplarla yaşadıklarını dış dünyaya anlatmaya çalışıyor.

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İşte öğrencilerden gelen mektuplar... 👇🏻

İşte öğrencilerden gelen mektuplar... 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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