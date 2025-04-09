Saraçhane Protestosuna Katıldıkları Gerekçesiyle Tutuklanan Öğrencilerin Silivri Mektupları
Saraçhane Protestosuna Katıldıkları Gerekçesiyle Tutuklanan Öğrencilerin Silivri Mektupları
İstanbul’da 18 Mart’ta başlayan ve Saraçhane’de yoğunlaşan protestolar sonrası yüzlerce genç gözaltına alınmıştı. Bu gençlerden 176’sı tutuklanarak Silivri’ye gönderildi. Savcılık, sadece ceza istemekle kalmamış, aynı zamanda gençler için siyasi yasak talebinde de bulunmuştu. Çoğu 20’li yaşlardaki tutuklu öğrenciler ise şimdi mektuplarla yaşadıklarını dış dünyaya anlatmaya çalışıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte öğrencilerden gelen mektuplar... 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın