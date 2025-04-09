Saraçhane Protestosuna Katıldıkları Gerekçesiyle Tutuklanan Öğrencilerin Silivri Mektupları

İstanbul’da 18 Mart’ta başlayan ve Saraçhane’de yoğunlaşan protestolar sonrası yüzlerce genç gözaltına alınmıştı. Bu gençlerden 176’sı tutuklanarak Silivri’ye gönderildi. Savcılık, sadece ceza istemekle kalmamış, aynı zamanda gençler için siyasi yasak talebinde de bulunmuştu. Çoğu 20’li yaşlardaki tutuklu öğrenciler ise şimdi mektuplarla yaşadıklarını dış dünyaya anlatmaya çalışıyor.