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Boğaziçi Rektörü Naci İnci'nin Güvenlik Kamerası Savunması Tepki Çekti

Boğaziçi Rektörü Naci İnci'nin Güvenlik Kamerası Savunması Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.04.2025 - 16:37

Naci İnci'nin 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması kurum geleneğine aykırı olarak gerçekleşmiş ve rektör kamuoyunda 'kayyum' olarak adlandırılmıştı. 2021 yılında İnci'nin atanmasıyla birlikte öğrenciler geniş çaplı eylemler başlatmış, bazı akademisyenler ise sessiz protestolarla seslerini duyurmaya çalışmıştı. BBC Türkçe ise Boğaziçi Üniversitesi'nde bir gün geçirdi. Akademisyenlere, öğrencilere ve rektör Naci İnci'ye sorular sordu. Ancak Naci İnci'nin güvenlik kameralarının sebebini açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

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Naci İnci BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Naci İnci BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Okuldaki eğitim, rektör seçimleri, protestocu hocalar ve soruşturmalar soruldu. Üniversitenin akademik sıralamalarda her geçen gün geriye gitmesi gibi merak edilenler de soruldu.

İnci kamera yoğunluğunu ise "alkol" ve "cinsel istismara" bağladı ve şu ifadeleri kullandı;

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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