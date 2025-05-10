Sanki Hayallerinin Fon Müziğini Dinliyormuşsun Vibe'ı Veren Şarkılar
Keşke aklımızdan geçen her şey gerçek olsa ve hiç hayal kurmak zorunda kalmasak... Ama hayal kurmak ve hayallerimize ulaşmaya çalışmak da oldukça keyifli ve duygulu. Listedeki her bir parça sizi farklı dünyalara götürecek...
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1. Remembrance
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2. Yalnız Sen
3. Mum Işığında Hayaller
4. Yanni
5. Intro
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6. Nuvole Bianche
7. Ambre
8. Through Me
9. Kiss The Rain
10. Caravansary
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11. Inception
12. Taghatam Deh
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