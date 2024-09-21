Cevabı Düşündüğünüzden Daha Farklı: Eğer Siz İçindeyken Arabanıza Yıldırım Düşerse Ne Olur?
Cevabı Düşündüğünüzden Daha Farklı: Eğer Siz İçindeyken Arabanıza Yıldırım Düşerse Ne Olur?
Arabanızın içindeyken yıldırım çarpmasından korunuyor olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Genelde bu yanılgıya düşülse de, gerçek oldukça farklı.
Nasıl mı? Gelin, arabanıza yıldırım çarpması durumunda neler yaşanabileceğini adım adım anlatalım.
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Yaygın bir yanılgı, arabanızın lastiklerinin sizi yıldırımdan koruyacağıdır. Çünkü kauçuk, elektrik geçirmez olarak bilinir.
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Ancak bu bilgi sizi yanıltmasın, yıldırımın gücü karşısında lastiklerin sağladığı yalıtım neredeyse hiç işe yaramaz.
Yıldırımın devasa elektrik yükü, atmosferdeki binlerce metre hava katmanını geçerek yeryüzüne ulaşır. Atmosfer, çok fazla elektriksel dirence sahiptir.
Arabalar genellikle yıldırım çarpmasına maruz kaldıklarında yolcularına zarar vermezler. Bunun sebebi lastikler değil, arabanın metalik yapısıdır.
Aracın metal çerçevesi, yıldırım çarptığında akımı arabanın dış yüzeyinde dolaştırarak yere iletir. Bu sürece "topraklama" denir ve aslında arabanızın Faraday kafesine dönüşmesini sağlar.
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Faraday kafesi, dışarıdan gelen elektriksel etkileri bloke eden iletken bir yapıdır. Yani yıldırım çarptığında, elektrik arabanın dışından geçerek toprağa akar ve siz içeride güvende kalırsınız.
Ancak koruma, aracın metal yapısının sağlam olmasına bağlıdır. Metalik olmayan ya da üstü açılabilen araçlar bu korumayı sağlayamaz ve ciddi tehlikeler oluşturabilir.
Çoğu insan, arabalarda yaşanan yıldırım çarpmalarından sağ salim kurtulmuştur. Yine de en iyi korunma yöntemi, fırtına sırasında içeride kalmak ve aşırı dikkatli davranmaktır.
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