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Cevabı Düşündüğünüzden Daha Farklı: Eğer Siz İçindeyken Arabanıza Yıldırım Düşerse Ne Olur?

Cevabı Düşündüğünüzden Daha Farklı: Eğer Siz İçindeyken Arabanıza Yıldırım Düşerse Ne Olur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
21.09.2024 - 13:38 Son Güncelleme: 21.09.2024 - 13:45

Arabanızın içindeyken yıldırım çarpmasından korunuyor olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Genelde bu yanılgıya düşülse de, gerçek oldukça farklı.

Nasıl mı? Gelin, arabanıza yıldırım çarpması durumunda neler yaşanabileceğini adım adım anlatalım.

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Yaygın bir yanılgı, arabanızın lastiklerinin sizi yıldırımdan koruyacağıdır. Çünkü kauçuk, elektrik geçirmez olarak bilinir.

Yaygın bir yanılgı, arabanızın lastiklerinin sizi yıldırımdan koruyacağıdır. Çünkü kauçuk, elektrik geçirmez olarak bilinir.

Ancak bu bilgi sizi yanıltmasın, yıldırımın gücü karşısında lastiklerin sağladığı yalıtım neredeyse hiç işe yaramaz.

Ancak bu bilgi sizi yanıltmasın, yıldırımın gücü karşısında lastiklerin sağladığı yalıtım neredeyse hiç işe yaramaz.

Yıldırımın devasa elektrik yükü, atmosferdeki binlerce metre hava katmanını geçerek yeryüzüne ulaşır. Atmosfer, çok fazla elektriksel dirence sahiptir.

Yıldırımın devasa elektrik yükü, atmosferdeki binlerce metre hava katmanını geçerek yeryüzüne ulaşır. Atmosfer, çok fazla elektriksel dirence sahiptir.

Eğer bu güçlü yıldırım kilometrelerce hava direncini aşabiliyorsa, birkaç santimetrelik kauçuk lastiklerin onu durdurmasını beklemek fazlasıyla iyimser olur. 

Yani maalesef ki lastikler sizi korumuyor...

Arabalar genellikle yıldırım çarpmasına maruz kaldıklarında yolcularına zarar vermezler. Bunun sebebi lastikler değil, arabanın metalik yapısıdır.

Arabalar genellikle yıldırım çarpmasına maruz kaldıklarında yolcularına zarar vermezler. Bunun sebebi lastikler değil, arabanın metalik yapısıdır.

Aracın metal çerçevesi, yıldırım çarptığında akımı arabanın dış yüzeyinde dolaştırarak yere iletir. Bu sürece "topraklama" denir ve aslında arabanızın Faraday kafesine dönüşmesini sağlar.

Aracın metal çerçevesi, yıldırım çarptığında akımı arabanın dış yüzeyinde dolaştırarak yere iletir. Bu sürece "topraklama" denir ve aslında arabanızın Faraday kafesine dönüşmesini sağlar.
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Faraday kafesi, dışarıdan gelen elektriksel etkileri bloke eden iletken bir yapıdır. Yani yıldırım çarptığında, elektrik arabanın dışından geçerek toprağa akar ve siz içeride güvende kalırsınız.

Faraday kafesi, dışarıdan gelen elektriksel etkileri bloke eden iletken bir yapıdır. Yani yıldırım çarptığında, elektrik arabanın dışından geçerek toprağa akar ve siz içeride güvende kalırsınız.

Ancak koruma, aracın metal yapısının sağlam olmasına bağlıdır. Metalik olmayan ya da üstü açılabilen araçlar bu korumayı sağlayamaz ve ciddi tehlikeler oluşturabilir.

Ancak koruma, aracın metal yapısının sağlam olmasına bağlıdır. Metalik olmayan ya da üstü açılabilen araçlar bu korumayı sağlayamaz ve ciddi tehlikeler oluşturabilir.

Çoğu insan, arabalarda yaşanan yıldırım çarpmalarından sağ salim kurtulmuştur. Yine de en iyi korunma yöntemi, fırtına sırasında içeride kalmak ve aşırı dikkatli davranmaktır.

Çoğu insan, arabalarda yaşanan yıldırım çarpmalarından sağ salim kurtulmuştur. Yine de en iyi korunma yöntemi, fırtına sırasında içeride kalmak ve aşırı dikkatli davranmaktır.

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