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Sana Yaşlandığını Hissettirecek Çıkalı En Az 15 Yıl Olmuş Unutulmaz Şarkılar!

etiket Sana Yaşlandığını Hissettirecek Çıkalı En Az 15 Yıl Olmuş Unutulmaz Şarkılar!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 19:16

Zamanın bu kadar hızlı geçmesi normal mi? Bu şarkılar çıkalı yıllar olmuş. Biz de bazılarına inanamadık, duyunca yaşlandığımızı iliklerimize kadar hissettik. İşte o 15 yıllık 15 şarkı👇

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1. Rihanna - Umbrella ft. JAY-Z

2. Coldplay - Clocks

3. Plain White T's - Hey There Delilah

4. Britney Spears - Toxic (Official HD Video)

5. Christina Aguilera - Beautiful (Official HD Video)

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6. Usher - Yeah! (Official Video) ft. Lil Jon, Ludacris

7. Timbaland - Apologize ft. OneRepublic

8. Justin Timberlake - LoveStoned

9. Gwen Stefani - The Sweet Escape (Closed Captioned) ft. Akon

10. Amy Winehouse - Rehab

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11. Katy Perry - Hot N Cold (Official Music Video)

12. Maroon 5 - Wake Up Call

13. Pitbull - I Know You Want Me (Calle Ocho)

14. Flo Rida - Low (feat. T-Pain)

15. Alicia Keys - No One

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