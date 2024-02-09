Sana Yaşlandığını Hissettirecek Çıkalı En Az 15 Yıl Olmuş Unutulmaz Şarkılar!
Sana Yaşlandığını Hissettirecek Çıkalı En Az 15 Yıl Olmuş Unutulmaz Şarkılar!
Zamanın bu kadar hızlı geçmesi normal mi? Bu şarkılar çıkalı yıllar olmuş. Biz de bazılarına inanamadık, duyunca yaşlandığımızı iliklerimize kadar hissettik. İşte o 15 yıllık 15 şarkı👇
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1. Rihanna - Umbrella ft. JAY-Z
2. Coldplay - Clocks
3. Plain White T's - Hey There Delilah
4. Britney Spears - Toxic (Official HD Video)
5. Christina Aguilera - Beautiful (Official HD Video)
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6. Usher - Yeah! (Official Video) ft. Lil Jon, Ludacris
7. Timbaland - Apologize ft. OneRepublic
8. Justin Timberlake - LoveStoned
9. Gwen Stefani - The Sweet Escape (Closed Captioned) ft. Akon
10. Amy Winehouse - Rehab
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11. Katy Perry - Hot N Cold (Official Music Video)
12. Maroon 5 - Wake Up Call
13. Pitbull - I Know You Want Me (Calle Ocho)
14. Flo Rida - Low (feat. T-Pain)
15. Alicia Keys - No One
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