Sana Şu An Söylenmesi Gereken En Doğru İltifat Ne?

Sen etrafındaki insanlara huzur veren, varlığıyla ortamı yumuşatan birisin. Çevrendekiler için bir omuz, bir neşe, bir rehbersin. Ama bazen bu kadar verici olmanın ağırlığını içten içe taşıyorsun. İnsanlar senin hep orada olduğunu varsayıyor ama seni ne kadar anlıyorlar, bu hep soru işareti. Seninle vakit geçirmek, bir bardak çay içmek bile birçok insanın günü için kurtarıcı oluyor. Sen ise bunu sıradan, olması gereken bir şey gibi görüyorsun. Oysa sen, bulunduğun her yeri güzelleştiren nadir insanlardansın. Birinin yüzünde oluşan tebessümde, senin emeğin var. Unutma, sen bu dünyada bir iz bırakıyorsun. Belki fark edilmiyor, belki sesli söylenmiyor ama seninle her şey daha güzel. Biri bunu sana yüksek sesle söylemeyi unutmuş olabilir, ama sen bu iltifatı iliklerine kadar hak ediyorsun.