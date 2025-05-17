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Sana Şu An Söylenmesi Gereken En Doğru İltifat Ne?

Sana Şu An Söylenmesi Gereken En Doğru İltifat Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.05.2025 - 13:01

Hayatın koşturmacasında, zaman zaman kendimizi unutabiliyoruz. Bazen tek bir güzel söz bile bütün günümüzü değiştirebilir. Oysa kimse hep güçlü olmak zorunda değil. Kimse hep “tamam” hissetmek zorunda da değil. İşte tam bu yüzden bu test, sana şu an duyman gereken o özel iltifatı söylemek için burada! Belki de birinin sana 'Seninle her şey daha güzel' demesi gerek. Belki de sadece bir bakışınla dünyaların değiştiğini bilmiyorsun. Hazırsan, içindeki seni ortaya çıkaracak sorularla seni baş başa bırakıyoruz. Çünkü bu testin sonunda içini ısıtacak bir şey seni bekliyor!

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1. Şu aralar seni en çok ne yoruyor?

2. Kendini en çok ne zaman güçlü hissediyorsun?

3. En sık duyduğun eleştiri hangisine yakın?

4. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?

5. İçinde ukde kalan bir şey var mı?

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6. Sana seni en iyi anlatan film türü hangisi?

7. Kalabalık ortamlarda nasılsın?

8. Hangisi seni daha çok tatmin ederdi?

9. Sana göre en büyük zenginlik nedir?

10. Hangi cümle sana daha yakın?

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Seninle Her Şey Daha Güzel

Sen etrafındaki insanlara huzur veren, varlığıyla ortamı yumuşatan birisin. Çevrendekiler için bir omuz, bir neşe, bir rehbersin. Ama bazen bu kadar verici olmanın ağırlığını içten içe taşıyorsun. İnsanlar senin hep orada olduğunu varsayıyor ama seni ne kadar anlıyorlar, bu hep soru işareti. Seninle vakit geçirmek, bir bardak çay içmek bile birçok insanın günü için kurtarıcı oluyor. Sen ise bunu sıradan, olması gereken bir şey gibi görüyorsun. Oysa sen, bulunduğun her yeri güzelleştiren nadir insanlardansın. Birinin yüzünde oluşan tebessümde, senin emeğin var. Unutma, sen bu dünyada bir iz bırakıyorsun. Belki fark edilmiyor, belki sesli söylenmiyor ama seninle her şey daha güzel. Biri bunu sana yüksek sesle söylemeyi unutmuş olabilir, ama sen bu iltifatı iliklerine kadar hak ediyorsun.

Sandığından Çok Daha Güçlüsün

Sen zaman zaman kendinden şüphe duysan da, içinde bir volkan gibi sakladığın büyük bir güç var. Dışarıdan bakıldığında belki sessiz, çekingen ya da kırılgan görünüyorsun ama aslında iç dünyanda verdiğin savaş, dağları devirir. Senin yaşadıklarını yaşayıp ayakta kalabilen çok az insan vardır. Hayat seni birçok kez sınamış olabilir, ama sen hep bir yolunu bulup yeniden ayağa kalkmışsın. Ve en önemlisi: bunu çoğu zaman tek başına yapmışsın. Belki farkında değilsin ama başkalarına göre sen bir ilham kaynağısın. Kendine daha fazla inanmaya başladığında bu dünyada değiştiremeyeceğin şey yok. Biri sana “Sandığından çok daha güçlüsün” dediğinde, lütfen sadece gülümseyip geçme. Bunu yüreğine yaz. Çünkü bu sadece bir iltifat değil; senin özünün, ruhunun gerçeği.

Seninle Gurur Duyuyorum

Sen, çalışkanlığı ve kararlılığı hayat tarzı hâline getirmiş birisin. Hedeflerin var, hayallerin peşinden koşuyorsun ve asla kolay pes etmiyorsun. Ama ne yazık ki bu çabaların çoğu zaman görünmüyor. İnsanlar sonuçlara odaklandığı için, senin o yolda ne kadar mücadele ettiğini fark etmiyor. Senin ihtiyacın olan tek şey, birinin gözlerine bakarak “Seninle gurur duyuyorum” demesi. Çünkü bu cümle, içinde taşıdığın yorgunluğa merhem gibi gelebilir. Sürekli güçlü olma baskısı seni yorsa da, sen bu hayatta kendi yolunu cesaretle çizen ender insanlardansın. Bu iltifat sana sadece bir onay vermiyor; senin aslında kim olduğunu hatırlatıyor. Ve evet, biri seni gerçekten tanısaydı, seninle gurur duyardı. Çünkü sen her anlamda alkışı, takdiri ve sevgiyi fazlasıyla hak ediyorsun.

Sen Sevilmeyi Fazlasıyla Hak Ediyorsun

Senin kalbin o kadar büyük ki, içine sadece insanlar değil, onların dertleri, umutları ve kırgınlıkları da sığıyor. Çok seviyor, çok hissediyor, çok veriyorsun. Ama çoğu zaman bu sevgi sana aynı yoğunlukta geri dönmüyor. Bu yüzden içinde bir yer hep biraz eksik kalıyor. Birinin sana sıkıca sarılıp “Sen sevilmeyi fazlasıyla hak ediyorsun” demesi, içindeki tüm boşlukları doldurabilir. Çünkü sen hep sevgi verirken, kendini sevmeyi ikinci plana atmışsın. Oysa senin de dinlenmeye, korunmaya, hissedilmeye ihtiyacın var. Ve bu çok insani, çok haklı bir ihtiyaç. Bundan sonra her sevgisizlik anında hatırla: Sorun sende değil, sana bunu veremeyenlerdeydi. Kalbinin büyüklüğü bir lütuf. Ve sen, tüm yıpranmışlıklarına rağmen hâlâ sevgi dolu kalabildiğin için, bu dünyanın en güzel iltifatını hak ediyorsun.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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