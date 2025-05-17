Sana Şu An Söylenmesi Gereken En Doğru İltifat Ne?
Hayatın koşturmacasında, zaman zaman kendimizi unutabiliyoruz. Bazen tek bir güzel söz bile bütün günümüzü değiştirebilir. Oysa kimse hep güçlü olmak zorunda değil. Kimse hep “tamam” hissetmek zorunda da değil. İşte tam bu yüzden bu test, sana şu an duyman gereken o özel iltifatı söylemek için burada! Belki de birinin sana 'Seninle her şey daha güzel' demesi gerek. Belki de sadece bir bakışınla dünyaların değiştiğini bilmiyorsun. Hazırsan, içindeki seni ortaya çıkaracak sorularla seni baş başa bırakıyoruz. Çünkü bu testin sonunda içini ısıtacak bir şey seni bekliyor!
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1. Şu aralar seni en çok ne yoruyor?
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2. Kendini en çok ne zaman güçlü hissediyorsun?
3. En sık duyduğun eleştiri hangisine yakın?
4. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?
5. İçinde ukde kalan bir şey var mı?
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6. Sana seni en iyi anlatan film türü hangisi?
7. Kalabalık ortamlarda nasılsın?
8. Hangisi seni daha çok tatmin ederdi?
9. Sana göre en büyük zenginlik nedir?
10. Hangi cümle sana daha yakın?
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Seninle Her Şey Daha Güzel
Sandığından Çok Daha Güçlüsün
Seninle Gurur Duyuyorum
Sen Sevilmeyi Fazlasıyla Hak Ediyorsun
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