Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye Cevap: Galatasaray Maçı Öncesinde Gerilim
Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye Cevap: Galatasaray Maçı Öncesinde Gerilim
Samsunspor, Fenerbahçe'den kendilerine yönelik yapılan açıklamaya cevap verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Karadeniz ekibinin başkanı Yüksek Yıldırım'ın 'gündeme gelme çabası' olduğunu ifade eden bir mesaj yayınlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, "“beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur mesajına mahal vermemek adına" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsunspor, mahkemeye gidileceğini belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın