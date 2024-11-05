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Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye Cevap: Galatasaray Maçı Öncesinde Gerilim

Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye Cevap: Galatasaray Maçı Öncesinde Gerilim

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.11.2024 - 23:01

Samsunspor, Fenerbahçe'den kendilerine yönelik yapılan açıklamaya cevap verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Karadeniz ekibinin başkanı Yüksek Yıldırım'ın 'gündeme gelme çabası' olduğunu ifade eden bir mesaj yayınlamıştı.

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Fenerbahçe, "“beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur mesajına mahal vermemek adına" demişti.

Fenerbahçe, "“beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur mesajına mahal vermemek adına" demişti.

'ZORUNLU AÇIKLAMA

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz. 

Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin “gündem değiştirerek gündeme gelme çabası” olarak görüyoruz. 

Yüksel Yıldırım’a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,  

Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, 

Bir maçtan sonra daha “beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz.'

Samsunspor, mahkemeye gidileceğini belirtti.

Samsunspor, mahkemeye gidileceğini belirtti.

'KAMUOYU DUYURUSU

Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında kamuoyunda yapılan açıklamaları şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Cüzi bir kadro değeriyle, her biri çok kıymetli sporculardan oluşan ekibimiz, Süper Lig’de henüz ikinci sezonunda ligin 2. sırasına yerleşmiş ve birçok planı altüst etmiştir. Bu başarı, bazı kesimleri rahatsız etmiş görünmektedir.

Kulübümüz başarılı sonuçlar aldıkça niyetleri açıkça iyi olmayan kişilerce hedef alınmıştır. Yapılan bu fütursuz açıklamalar, yalnızca bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını gölgelemek için sergilediği nafile çabalardır. Ancak, kullanılan çirkin dilin ve takınılan tavrın Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkısı bulunmamaktadır.

Kim ne konuşursa konuşsun, Atatürklü Armalı Kulübümüz belirlediği kısa ve uzun vadeli hedeflerine koşmaya; adil, eşit ve temiz futbolun yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.

Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında eleştiri sınırını fazlasıyla aşan, hakarete varan ifadeleri sahiplerine iade ediyor; kendileri hakkında savcılık ve mahkemeler nezdinde gereken adımları atacağımızı bilmelerini istiyoruz.

Samsunspor Futbol Kulübü'

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