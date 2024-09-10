Samsun'da Toprak Kayması: 2 İşçi Toprak Altında Kaldı!
Samsun'da Toprak Kayması: 2 İşçi Toprak Altında Kaldı!
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Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
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Su kuyusu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri geldi.
Ekipler 2 işçiyi kurtarmak için çalışmalara devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber'e yaptığı ilk açıklamada ise "Bu izinli bir kazı değil. Biz de göçük olduktan sonra duyarak ekiplerimizi olay yerine yönlendirdik" dedi.
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