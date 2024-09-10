Samsun'da Toprak Kayması: 2 İşçi Toprak Altında Kaldı!

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın isimli iki işçi için olay yerindeki toprağın iş makineleriyle boşaltılmasına çalışılıyor.