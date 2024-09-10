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Samsun'da Toprak Kayması: 2 İşçi Toprak Altında Kaldı!

Samsun'da Toprak Kayması: 2 İşçi Toprak Altında Kaldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 13:09

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın isimli iki işçi için olay yerindeki toprağın iş makineleriyle boşaltılmasına çalışılıyor.

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Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
cdnuploads.aa.com.tr

Su kuyusu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri geldi.

Su kuyusu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri geldi.
cdnuploads.aa.com.tr

Ekipler 2 işçiyi kurtarmak için çalışmalara devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber'e yaptığı ilk açıklamada ise "Bu izinli bir kazı değil. Biz de göçük olduktan sonra duyarak ekiplerimizi olay yerine yönlendirdik" dedi.

Ekipler 2 işçiyi kurtarmak için çalışmalara devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber'e yaptığı ilk açıklamada ise "Bu izinli bir kazı değil. Biz de göçük olduktan sonra duyarak ekiplerimizi olay yerine yönlendirdik" dedi.

GÜNCELLENECEK....

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