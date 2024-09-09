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Ekrem İmamoğlu'nun Akrabasıydı: Üsteğmen Ömer Fatih Ayar Şehit Oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun Akrabasıydı: Üsteğmen Ömer Fatih Ayar Şehit Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.09.2024 - 12:31

Milli Savunma Bakanlığı, Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu açıkladı.Şehit Üsteğmen Ayar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı. 

Kaynak: ODA TV

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Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde şehit düştüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde şehit düştüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 👇

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 👇

'Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 9 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'

Şehit olan 29 yaşındaki Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti.

Şehit olan 29 yaşındaki Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti.

Şehit Üsteğmen Fatih Ayar'ın aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası olduğu öğrenildi.

Şehit Üsteğmen Fatih Ayar'ın aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası olduğu öğrenildi.

Şehit Ömer Fatih Ayar’ın cenazesi, askeri uçakla Trabzon Havalimanı’na getirilip, yarın Köprübaşı ilçesinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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