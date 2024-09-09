Ekrem İmamoğlu'nun Akrabasıydı: Üsteğmen Ömer Fatih Ayar Şehit Oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun Akrabasıydı: Üsteğmen Ömer Fatih Ayar Şehit Oldu!
Milli Savunma Bakanlığı, Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu açıkladı.Şehit Üsteğmen Ayar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: ODA TV
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Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde şehit düştüğünü duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 👇
Şehit olan 29 yaşındaki Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti.
Şehit Üsteğmen Fatih Ayar'ın aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası olduğu öğrenildi.
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