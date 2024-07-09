Samsun'da Mide Bulandıran Olay: Eve Temizliğe Gelen Gündelikçi Kadını Taciz Etti!
Samsun'da Mide Bulandıran Olay: Eve Temizliğe Gelen Gündelikçi Kadını Taciz Etti!
Samsun'da bir kişi, evini temizlemek için çağırdığı kadına cinsel tacizde bulundu. Evden kaçan kadının şikayeti üzerine tacizci gözaltına alınıp, tutuklandı.
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Olay, 6 Temmuz 2024'te Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.
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Eşiyle boşanma aşamasında olan İlhan Karaca, evini temizlemesi için F.G. ile anlaştı. Karaca, eve gelen F.G.’ye iddiaya göre cinsel tacizde bulundu.
Evden kaçan F.G., 2 gün sonra karakola giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.
İfadesinde tacizde bulunmadığını söyleyen ve suçlamaları reddeden İlhan Karaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Tutuklanma görüntüleri 👇
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kadına çok ama çok geçmiş olsun travmatik ve kolay atlatılacak bir olay değil rabbim yardımcısı olsun inşallah
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