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Samimi ve Duygusal Şarkı Sözleriyle 12 Leon Bridges Şarkısı

etiket Samimi ve Duygusal Şarkı Sözleriyle 12 Leon Bridges Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 15:11

Samimi ve duygusal sözleriyle etkileyen 12 Leon Bridges şarkısı bu içerikte!

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1. Leon Bridges - Chrome Cowgirl (From Twisters: The Album) [Official Audio]

2. Leon Bridges - Naomi (Official Lyric Video)

3. Leon Bridges, Kevin Kaarl - Summer Moon (Official Lyric Video)

4. Khruangbin & Leon Bridges - Chocolate Hills (Visualizer)

5. Khruangbin & Leon Bridges - B-Side (Official Video)

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6. Leon Bridges – Sweeter (ACL Live Performance)

7. Leon Bridges – Motorbike (ACL Live Performance)

8. Leon Bridges - Smooth Sailin' (Coming Home Visual Playlist)

9. Leon Bridges - Lisa Sawyer (Coming Home Visual Playlist)

10. Leon Bridges - Here In My Arms (Coming Home Visual Playlist)

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11. Leon Bridges - Twistin' & Groovin' (Coming Home Visual Playlist)

12. Leon Bridges - Better Man (Coming Home Visual Playlist)

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