Samimi ve Duygusal Şarkı Sözleriyle 12 Leon Bridges Şarkısı
Samimi ve Duygusal Şarkı Sözleriyle 12 Leon Bridges Şarkısı
Samimi ve duygusal sözleriyle etkileyen 12 Leon Bridges şarkısı bu içerikte!
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1. Leon Bridges - Chrome Cowgirl (From Twisters: The Album) [Official Audio]
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2. Leon Bridges - Naomi (Official Lyric Video)
3. Leon Bridges, Kevin Kaarl - Summer Moon (Official Lyric Video)
4. Khruangbin & Leon Bridges - Chocolate Hills (Visualizer)
5. Khruangbin & Leon Bridges - B-Side (Official Video)
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6. Leon Bridges – Sweeter (ACL Live Performance)
7. Leon Bridges – Motorbike (ACL Live Performance)
8. Leon Bridges - Smooth Sailin' (Coming Home Visual Playlist)
9. Leon Bridges - Lisa Sawyer (Coming Home Visual Playlist)
10. Leon Bridges - Here In My Arms (Coming Home Visual Playlist)
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