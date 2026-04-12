Haberler
Yaşam
Biyografi
Samet Liçina Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Samet Liçina Kaç Yaşında, Nereli?

Samet Liçina Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Samet Liçina Kaç Yaşında, Nereli?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 08:35

Gözaltına alınanan sosyal medya fenomeni Samet Liçina'nın hayatı merak konusu oldu. Ken’e benzemek için yapmış olduğu estetik ameliyatları ile gündemden düşmeyen Liçina, sosyal medya fenomenliği dışında DJ'lik yapıyor. Birçok kez estetik ameliyatı geçirerek, adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Samet Liçina kimdir? Samet Liçina nereli ve kaç yaşında?

İşte merak edilenler...

Samet Liçina Neden Gözaltına Alındı?

Samet Liçina Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir dalga yaşandı. Sosyal medya fenomeni Samet Liçina, 'yasaklı madde kullanımı ve temini' gibi suçlamalar içeren operasyon dahilinde gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Özlem Parlu ve eski hakem Elif Karaarslan gibi isimlerin de adı geçerken, emniyetteki işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Samet Liçina Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Samet Liçina Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Sosyal medya dünyasında 'Barbie Bebek' Ken'e benzemek için geçirdiği onlarca estetik operasyonla tanınan Samet Liçina hakkında merak edilen biyografik bilgiler şöyle:

Aslen Nereli: Samet Liçina, Sırbistan kökenlidir. Bir tarafı Türk, bir tarafı ise Sırp olan fenomen, uzun yıllardır Türkiye’de yaşamaktadır.

Doğum Tarihi ve Yaş: 1992 yılında dünyaya gelen Samet Liçina, 34 yaşındadır.

Mesleği: Sosyal medya fenomeni ve DJ olarak tanınmaktadır. Özellikle lüks yaşam tarzı, ünlü isimlerle olan yakınlığı (Kerimcan Durmaz vb.) ve estetik bağımlılığı ile sık sık magazin gündeminde yer almaktadır.

Ken Doll'a doğuştan benzediğini dile getiren fenomen 3 kardeş, fakat birini lösemi nedeniyle yıllar önce kaybetmiş.

Ken Doll'a doğuştan benzediğini dile getiren fenomen 3 kardeş, fakat birini lösemi nedeniyle yıllar önce kaybetmiş.

İlk estetiğini 17 yaşında gerçekleştiren Liçina, estetik bağımlısı olduğunu dile getirmişti.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
