Sakinliğin Bir Diğer Adı Rita Payés ve Aşık Olacağınız 13 Şarkısı
Sakinliğin Bir Diğer Adı Rita Payés ve Aşık Olacağınız 13 Şarkısı
Hem melodileri hem de sesi ile sizi kendine aşık edecek ses ile tanışın: Rita Payés! Dinlediğiniz anda daha fazla dinlemek isteyeceğiniz Rita Payés ve mükemmel şarkılarını özenle seçtik. Hazırsanız aşk dolu yolculuğa çıkalım!
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1. Algo contigo
2. Nunca vas a comprender
3. Seguir Vivo No Es Vivir
4. So Danço Samba
5. Alfonsina y el mar
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6. Desafinado
7. Flor de Lis
8. Quien lo diría
9. Doce de coco
10. Stars feel on Alabama
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