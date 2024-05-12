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Sakinliğin Bir Diğer Adı Rita Payés ve Aşık Olacağınız 13 Şarkısı

etiket Sakinliğin Bir Diğer Adı Rita Payés ve Aşık Olacağınız 13 Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 15:16

Hem melodileri hem de sesi ile sizi kendine aşık edecek ses ile tanışın: Rita Payés! Dinlediğiniz anda daha fazla dinlemek isteyeceğiniz Rita Payés ve mükemmel şarkılarını özenle seçtik. Hazırsanız aşk dolu yolculuğa çıkalım!

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1. Algo contigo

2. Nunca vas a comprender

3. Seguir Vivo No Es Vivir

4. So Danço Samba

5. Alfonsina y el mar

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6. Desafinado

7. Flor de Lis

8. Quien lo diría

9. Doce de coco

10. Stars feel on Alabama

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11. Carinhoso

12. Jorge do fusa

13. Rita Payés - No digo que no (vaca y pollo)

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