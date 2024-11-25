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Sakinleştirici İğne Vurulmuş Kadar İyi Hissettiren 16 Şarkı

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etiket Sakinleştirici İğne Vurulmuş Kadar İyi Hissettiren 16 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 17:17

Bazen durup dünyayı izlemek istediğimizde, duygularımıza eşlik edecek bir sakinlik ararız. Sakinliğinizi şarkılardan bulan biriyseniz bu listeden bir parçayı kendiniz için seçmeyi unutmayın...

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1. Mystery of Love

2. I Bet on Losing Dogs

3. Sit Down Beside Me

4. Visions of Gideon

5. je te laisserai Des Mots

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6. Sofia

7. sen benim şarkılarımsın

8. Seven

9. Perfume

10. Krystal

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11. It Happened Quiet

12. In This Shirt

13. I'm Not A Mountain

14. The Moon Song

15. The Wisp Sings

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16. Salvatore

pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
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