Sakinleştirici İğne Vurulmuş Kadar İyi Hissettiren 16 Şarkı
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Sakinleştirici İğne Vurulmuş Kadar İyi Hissettiren 16 Şarkı
Bazen durup dünyayı izlemek istediğimizde, duygularımıza eşlik edecek bir sakinlik ararız. Sakinliğinizi şarkılardan bulan biriyseniz bu listeden bir parçayı kendiniz için seçmeyi unutmayın...
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1. Mystery of Love
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2. I Bet on Losing Dogs
3. Sit Down Beside Me
4. Visions of Gideon
5. je te laisserai Des Mots
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6. Sofia
7. sen benim şarkılarımsın
8. Seven
9. Perfume
10. Krystal
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11. It Happened Quiet
12. In This Shirt
13. I'm Not A Mountain
14. The Moon Song
15. The Wisp Sings
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