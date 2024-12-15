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Sakin Havası ve Minimalist Prodüksiyonlarıyla Öne Çıkan 11 Fazerdaze Şarkısı

etiket Sakin Havası ve Minimalist Prodüksiyonlarıyla Öne Çıkan 11 Fazerdaze Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 21:22

Sakin havası ve minimalist prodüksiyonlarıyla öne çıkan 10 Fazedaze şarkısı bu içerikte!

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1. Dancing Years

2. So Easy

3. Sleeper

4. Distorden Dreams

5. In Blue

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6. City Glitter

7. A Thousand Years

8. Cherry Pie

9. Bigger

10. Winter

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11. Come Apart

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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