Sakin Havası ve Minimalist Prodüksiyonlarıyla Öne Çıkan 11 Fazerdaze Şarkısı
Sakin Havası ve Minimalist Prodüksiyonlarıyla Öne Çıkan 11 Fazerdaze Şarkısı
Sakin havası ve minimalist prodüksiyonlarıyla öne çıkan 10 Fazedaze şarkısı bu içerikte!
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1. Dancing Years
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2. So Easy
3. Sleeper
4. Distorden Dreams
5. In Blue
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6. City Glitter
7. A Thousand Years
8. Cherry Pie
9. Bigger
10. Winter
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11. Come Apart
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