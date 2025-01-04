onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sakin Bir Sabaha Başlamak İçin Dinlemeniz Gereken 14 Oh Wonder Parçası

etiket Sakin Bir Sabaha Başlamak İçin Dinlemeniz Gereken 14 Oh Wonder Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.01.2025 - 21:39

Sabahları şöyle soft ve sakin şekilde güne başlamak istiyorsanız çalma listenize eklemeniz gerekeni söylüyoruz: Oh Wonder! Dinledikçe daha huzurlu olacağınız birbirinden keyifli şarkıları ile Oh Wonder turuna çıkalım hadi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Lose It

2. Landslide

3. Technicolour Beat

4. Without You

5. Drive

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. All We Do

7. This Christmas

8. White Blood

9. Happy

10. How Would I Know

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. 22 Make

12. True Romance

13. Magnificent

14. Sweet Disaster

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın