Sakin Bir Sabaha Başlamak İçin Dinlemeniz Gereken 14 Oh Wonder Parçası
Sakin Bir Sabaha Başlamak İçin Dinlemeniz Gereken 14 Oh Wonder Parçası
Sabahları şöyle soft ve sakin şekilde güne başlamak istiyorsanız çalma listenize eklemeniz gerekeni söylüyoruz: Oh Wonder! Dinledikçe daha huzurlu olacağınız birbirinden keyifli şarkıları ile Oh Wonder turuna çıkalım hadi!
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1. Lose It
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2. Landslide
3. Technicolour Beat
4. Without You
5. Drive
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6. All We Do
7. This Christmas
8. White Blood
9. Happy
10. How Would I Know
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11. 22 Make
12. True Romance
13. Magnificent
14. Sweet Disaster
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