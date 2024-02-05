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Sakin Atmosferleri ile Kitap Okumanıza Yardımcı Olacak 12 Muhteşem Parça

etiket Sakin Atmosferleri ile Kitap Okumanıza Yardımcı Olacak 12 Muhteşem Parça

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 19:31

Eğer sen de kitap okurken ya da ders çalışırken sakin müziklerden yararlanıyorsan, işte sana ilaç gibi gelecek bir liste! Bu 12 muhteşem parça sakin atmosferleri ile daha iyi odaklanmanı sağlayacak.

Hazırsan listeyi incelemeye başlayalım👇

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1. Arvo Pärt- Spiegel im Spiegel

2. Marconi Union - Weightless (Official Video)

3. My Dilemma

4. Evgeny Grinko - Once Upon A Time

5. Schubert - Ave Maria

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6. Glass: Glassworks - Opening

7. Ólafur Arnalds - saman (Official Video)

8. Joep Beving - Solitude

9. Brian Eno - Ambient 1: Music for Airports [Full Album]

10. Untitled #3 (Samskeyti)

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11. Edvard Grieg: "Peer Gynt - Morning Mood"

12. Tchaikovsky - Swan Lake (Swan Theme)

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