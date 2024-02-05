Sakin Atmosferleri ile Kitap Okumanıza Yardımcı Olacak 12 Muhteşem Parça
Sakin Atmosferleri ile Kitap Okumanıza Yardımcı Olacak 12 Muhteşem Parça
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1. Arvo Pärt- Spiegel im Spiegel
2. Marconi Union - Weightless (Official Video)
3. My Dilemma
4. Evgeny Grinko - Once Upon A Time
5. Schubert - Ave Maria
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6. Glass: Glassworks - Opening
7. Ólafur Arnalds - saman (Official Video)
8. Joep Beving - Solitude
9. Brian Eno - Ambient 1: Music for Airports [Full Album]
10. Untitled #3 (Samskeyti)
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11. Edvard Grieg: "Peer Gynt - Morning Mood"
12. Tchaikovsky - Swan Lake (Swan Theme)
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