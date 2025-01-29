Sakat Olduğu Halde mi Transfer Edildi? Galatasaray'da Ismail Jakobs Bilmecesi
Sakat Olduğu Halde mi Transfer Edildi? Galatasaray'da Ismail Jakobs Bilmecesi
Gazeteci Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın Ismail Jakobs transferini eleştirdi. Timurlenk, sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce'nin Senegalli oyuncu için olumsuz rapor verdiğini söylerken işin maddi boyutuna da değindi. 25 yaşındaki oyuncuya gereğinden fazla maaş verildiğini ifade etti.
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Galatasaray, sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan Ismail Jakobs'u kadrosuna katmıştı.
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Gazeteci Bülent Timurlenk, sakatlığından dolayı şu ana dek 8 maç kaçıran savunmacının transfer edilmesine tepki gösterdi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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