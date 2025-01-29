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Sakat Olduğu Halde mi Transfer Edildi? Galatasaray'da Ismail Jakobs Bilmecesi

Sakat Olduğu Halde mi Transfer Edildi? Galatasaray'da Ismail Jakobs Bilmecesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.01.2025 - 14:42

Gazeteci Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın Ismail Jakobs transferini eleştirdi. Timurlenk, sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce'nin Senegalli oyuncu için olumsuz rapor verdiğini söylerken işin maddi boyutuna da değindi. 25 yaşındaki oyuncuya gereğinden fazla maaş verildiğini ifade etti.

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Galatasaray, sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan Ismail Jakobs'u kadrosuna katmıştı.

Galatasaray, sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan Ismail Jakobs'u kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transfere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

'Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü Monaco ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 avro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 avrodur.'

Gazeteci Bülent Timurlenk, sakatlığından dolayı şu ana dek 8 maç kaçıran savunmacının transfer edilmesine tepki gösterdi.

Gazeteci Bülent Timurlenk, sakatlığından dolayı şu ana dek 8 maç kaçıran savunmacının transfer edilmesine tepki gösterdi.

Sports Digitale'de konuşan Timurlenk, Jakobs'a doktor Yener İnce'nin olumsuz rapor verdiğini paylaştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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