Sahurda Yemek Yapma Derdine Son Verecek Pratik Aperatif Bu Testin Sonunda!
Sahurda Yemek Yapma Derdine Son Verecek Pratik Aperatif Bu Testin Sonunda!
Sahur, iftar derken Ramazan ayında sürekli bir yeme döngüsü içerisindeyiz...
Bu testte sahurda yemek yapma derdinden kurtaracak tarifi söylüyoruz!
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1. Sahura kalktığın gibi yemek yiyebiliyor musun?
2. Peki ya sahurda hangisini tercih edersin?
3. Hiç sahur yapmadan oruç tuttuğun oluyor mu?
4. Oruç tutarken seni en çok zorlayan şey ne oluyor?
5. Peki ya sahur yemeğini sen mi hazırlıyorsun yoksa senin için bir başkası mı?
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6. Sahurda yemek yediğin gibi uykuya tekrar dalabiliyor musun?
7. Sahurda akşamdan kalma yemekleri yediğin oluyor mu?
8. Sahurda seni anlatan bir gif seçmeni istesek!
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