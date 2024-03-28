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Sahurda Yemek Yapma Derdine Son Verecek Pratik Aperatif Bu Testin Sonunda!

etiket Sahurda Yemek Yapma Derdine Son Verecek Pratik Aperatif Bu Testin Sonunda!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 22:31

Sahur, iftar derken Ramazan ayında sürekli bir yeme döngüsü içerisindeyiz...

Bu testte sahurda yemek yapma derdinden kurtaracak tarifi söylüyoruz!

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1. Sahura kalktığın gibi yemek yiyebiliyor musun?

2. Peki ya sahurda hangisini tercih edersin?

2. Peki ya sahurda hangisini tercih edersin?

3. Hiç sahur yapmadan oruç tuttuğun oluyor mu?

4. Oruç tutarken seni en çok zorlayan şey ne oluyor?

5. Peki ya sahur yemeğini sen mi hazırlıyorsun yoksa senin için bir başkası mı?

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6. Sahurda yemek yediğin gibi uykuya tekrar dalabiliyor musun?

7. Sahurda akşamdan kalma yemekleri yediğin oluyor mu?

8. Sahurda seni anlatan bir gif seçmeni istesek!

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Falafel!

Falafel!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 480 gram nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı un 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım demet maydanoz

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kişniş

Yapılışı:1. Nohutları durulayın ve ardından sarımsak dişlerini soyun. Maydanozu iri iri doğrayın ve mutfak robotuna ekleyin.

2. Mutfak robotuna kalan malzemeleri de ekleyin ve karışım kum haline gelinceye kadar çalıştırın.

3. Robot karışımını eşit parçalara bölün ve 4 cm çapında toplar haline getirin.

4. Hazırladığınız falafel toplarını Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin.

200°C'de 15 dakika boyunca pişirin. Falafel toplarını marul ve pide ile servis edin.

Afiyet olsun!

Kızarmış patates salatası!

Kızarmış patates salatası!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Mod: Kızartma

Malzemeler:

  • 4 bebek patates

  • Marul

  • Maydanoz

  • Mısır

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 kapya biber

  • 2 yemek kaşığı limon

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:1. Patatesleri soyup küp küp doğrayın ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alıp üzerine zeytinyağı gezdirin.

2. 90 mod arasından 'Kızartma' modunu seçin ve malzemeleri 180 derecede 15 dakika pişirin. Bu sırada her 5 dakikada bir cihaz sepetini sallayın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL pişirirken siz diğer sebzeleri doğrayarak bir kaseye alın. Üzerine limon, zeytinyağı ve tercihe göre nar ekşisi dökerek karıştırın.

4. Pişen patatesleri de kaseye alarak güzelce harmanlayın.

Afiyet olsun!

Sebze graten!

Sebze graten!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Mod: Tekrar Isıtma

Malzemeler:

  • 1 havuç

  • Brokoli

  • 1 bardak bezelye

  • 1 bardak rende kaşar

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 bardak süt

  • 1 yemek kaşığı tereyağ

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri yumuşayana kadar haşlayın ve ardından Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın.

2. Sos tenceresinde tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kavurun. Kavrulan una süt ekleyip karıştırın. Karabiber ve tuzu da ilave ettikten sonra beşamel sosu bir kenara alın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine aktardığınız sebzelerin üstüne bu sosu dökün.

4. Sosun üzerine rendelediğiniz kaşarı ekleyip 'Tekrar Isıtma' modunda, belirtilen süre ve derecede pişirin.

Şimdiden afiyet olsun!

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