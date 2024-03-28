Sahurda Yemek Yapma Derdine Son Verecek Pratik Aperatif Bu Testin Sonunda!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Mod: Kızartma

Malzemeler:

4 bebek patates

Marul

Maydanoz

Mısır

1 kırmızı soğan

1 kapya biber

2 yemek kaşığı limon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:1. Patatesleri soyup küp küp doğrayın ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alıp üzerine zeytinyağı gezdirin.

2. 90 mod arasından 'Kızartma' modunu seçin ve malzemeleri 180 derecede 15 dakika pişirin. Bu sırada her 5 dakikada bir cihaz sepetini sallayın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL pişirirken siz diğer sebzeleri doğrayarak bir kaseye alın. Üzerine limon, zeytinyağı ve tercihe göre nar ekşisi dökerek karıştırın.

4. Pişen patatesleri de kaseye alarak güzelce harmanlayın.

Afiyet olsun!