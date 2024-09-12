Sahte Diploma İddiaları Sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan Belgeli Paylaşım!
Sahte Diploma İddiaları Sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan Belgeli Paylaşım!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu yönünde ortaya atılan iddialara yanıt geldi. İmamoğlu'nun hem lisans hem de yüksek lisans diploması paylaşıldı.
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Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu iddia etmişti. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu öne sürmüştü.
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Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’ndan diplomalı yanıt geldi.
İmamoğlu'nun üniversite (lisans) diploması 👇
İmamoğlu'nun yüksek lisans belgesi 👇
Murat Ongun'un paylaşımı 👇
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İmamoğlu, daha önce de gündeme getirilen iddia ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Son dönemde atılan taklaları hepiniz izliyorsunuz. Ben bu asimetrik ötesi taklanın biçimini hayatımda hiç görmedim. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Konuşmadıkları konu da kalmadı. Bu sabah da benim diplomamla ilgili haber yapmışlar ama altını çizelim; olan diplomamla ilgili."
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