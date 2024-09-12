Bir Sızıntı Skandalı İddiası Daha: 21 Milyon İşçi ve İşverenin SGK Bilgileri de Çalındı!
Bir Sızıntı Skandalı İddiası Daha: 21 Milyon İşçi ve İşverenin SGK Bilgileri de Çalındı!
108 milyon kişinin tüm kişisel verilerinin çalınması olayı gündemdeki yerini korurken, 21 milyon işçi ve işverenin tüm SGK hizmet bilgilerinin çalındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
**Kaynak: https://www.freewebturkey.com/21-milyon-isci-ve-isverenin-tum-sgk-hizmet-bilgileri-calindi**
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Resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon kişinin tüm kişisel verilerinin çalınması hadisesi gündemdeki yerini koruyor. Yetkililerden gelen açıklamalarla kısmen doğrulanan olayın henüz etkisi geçmeden bir başka skandal daha ortaya çıktı.
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Sızıntı iddialarının merkezinde ise bu kez Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) var.
Bir yeraltı forumunda, 20 milyon 191 bin 517 yurttaşın SGK kayıtlı çalışan bilgileri ile 1 milyon 140 bin 133 işverenin SGK sisteminde kayıtlı kişisel ve yetkili bilgileri paylaşıldı.
Free Web Turkey'in haberine göre, paylaşılan veriler arasında “işçi” sıfatıyla çalışan yurttaşların adı ve soyadı, TC kimlik numarası, çalıştığı işyeri, işe giriş tarihi, çalışma durumu, işçi kimlik numarası, çalışan kimlik numarası, işyerinin SGK sicil numarası; kimlik numarası, nace kodu, tehlike sınıfı, ünvanı ve belge türü gibi bilgiler bulunuyor.
Bilgilerin ne zaman çalındığı henüz tam olarak kesin değil. Yetkili mercilerden henüz resmi bir açıklama da bulunmuyor.
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