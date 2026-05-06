Sahne Kombini Olay Oldu: Defne Samyeli’ye Hatice’den Destek Gecikmedi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.05.2026 - 15:57

Sahne tarzı, fit görüntüsü ve yıllara meydan okuyan görünümüyle her paylaşımında olay yaratmayı başaran Defne Samyeli, bu kez konser kombiniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin tercih ettiği siyah elbise kısa sürede tartışma yaratırken, eleştirilerin ardından gelen destek mesajı da dikkat çekti. Özellikle Hatice’nin yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Yıllardır hem güzelliği hem de sahne performanslarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli, bu kez tercih ettiği sahne kombiniyle gündemde.

Fit görünümü ve iddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü isim, son performansında giydiği siyah, dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi kullanıcılar Samyeli’nin sahne enerjisini ve stilini överken, kimileri ise kıyafeti “fazla iddialı” bularak eleştiri yağmuruna tuttu.

Ancak tartışmalar sürerken sürpriz bir destek geldi!

Ünlü şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Defne Samyeli’ye sahip çıktı. “Bir sürü kadın bir kadını devirmeye çalışıyor” diyerek eleştirilere tepki gösteren Hatice, Samyeli’nin tarzını övdü ve “Çok güzelsin Defneciğim, kıyafetin gayet ölçülü” sözleriyle açıkça destek verdi. Bu çıkış kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi!

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
