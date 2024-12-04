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Sahip Olduğun Gücü Tekrar Hissetmeni Sağlayacak Bir Şarkı Söylüyoruz!

etiket Sahip Olduğun Gücü Tekrar Hissetmeni Sağlayacak Bir Şarkı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
04.12.2024 - 23:08

Sen her zaman güçlüsün fakat kimi zaman bu gücü hissetmek zorlaşabilir. Tam da böyle anlarda dinleyebileceğin, içindeki gücü hissetmeni sağlayacak o şarkı hangisi?

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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?

2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?

3. İş dışında herhangi bir hobin var mı?

4. Peki ya bir ilişkin var mı?

5. Eğer ilişkin varsa ne sıklıkla romantik aktiviteler yapıyorsunuz?

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6. Arkadaşların ya da ailenle ne sıklıkla vakit geçiriyorsun?

7. Genel olarak hayata nasıl bakıyorsun?

8. Son olarak, kendini tek bir kelimeyle tanımlayacak olsaydın bu kelime ne olurdu?

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Ecivicivokke
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