Sahip Olduğun Enerjiye Göre Sana Bir Şarkı Öneriyoruz!
Sahip Olduğun Enerjiye Göre Sana Bir Şarkı Öneriyoruz!
Enerjine göre senin için bir şarkı öneriyoruz!
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1. İlk soruyla başlayalım! Uyandığında tamamen uykunu almış ve sakin bir biçimde uyanıyor musun?
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2. Peki ya senin yaşama bakış açın bir emoji olsaydı hangisi olurdu?
3. Gün içinde yeteri miktarda su içtiğini söyleyebilir misin?
4. Eğer senin bir günün şarkı olsaydı hangi türde olurdu?
5. Diyelim ki çalışıyorsun ve çok uykun geldi. Hangisini yaparsın?
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