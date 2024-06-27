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Sahip Olduğun Enerjiye Göre Sana Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Sahip Olduğun Enerjiye Göre Sana Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 11:01

Enerjine göre senin için bir şarkı öneriyoruz!

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1. İlk soruyla başlayalım! Uyandığında tamamen uykunu almış ve sakin bir biçimde uyanıyor musun?

2. Peki ya senin yaşama bakış açın bir emoji olsaydı hangisi olurdu?

3. Gün içinde yeteri miktarda su içtiğini söyleyebilir misin?

4. Eğer senin bir günün şarkı olsaydı hangi türde olurdu?

5. Diyelim ki çalışıyorsun ve çok uykun geldi. Hangisini yaparsın?

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6. Senin enerjin günün hangi vaktinde daha yüksek oluyor?

7. Bugün hiç kahkaha attın mı?

8. Son soru! Kendine bir özellik ekleme şansın olsa hangisini eklerdin?

9. Queen - Bohemian Rhapsody (Live Aid 1985)

10. Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (From A Star Is Born/Live From The Oscars)

11. Coldplay - The Scientist (Live in Madrid 2011)

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