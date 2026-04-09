Şahin Biba Kimdir, Kaç Yaşında? AK Parti Bursa Başkan Vekili Şahin Biba Nereli?

Şahin Biba, 1982 yılında Kosova’nın Prizren şehrinde doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk ve ortaöğretimini Prizren’de tamamladı.

Üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen Şahin Biba, Bursa’ya yerleşti ve yaşamını burada sürdürmeye başladı. Balkan kökenli olan Biba, Bursa’daki Balkan toplulukları içerisinde bilinen isimlerden biri olarak yer alıyor. Mimarlık eğitimi alan Şahin Biba, mesleki kariyerini mimarlık alanında sürdürdü.

Şahin Biba Kaç Yaşında?

Şahin Biba 1982 yılında doğdu. 2026 yılı itibarıyla Şahin Biba’nın yaşı yaklaşık olarak 43 ile 44 arasında değişiyor.

Şahin Biba Kaç Nereli?

Şahin Biba, Kosova’nın tarihi şehirlerinden Prizren doğumludur. Eğitim hayatının ardından Türkiye’ye gelen Biba, Bursa’ya yerleşerek yaşamını burada sürdürmeye başladı.