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Sahil Şeridinden Arabayla Geçerken Arka Planda Çalan 11 Şarkı

etiket Sahil Şeridinden Arabayla Geçerken Arka Planda Çalan 11 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 17:16

Arabayla sahil kenarından geçerken huzurlu bir şekilde şarkı dinlemenin keyfi insana resmen terapi gibi geliyor. Bu en keyifli anınıza eşlik etsin diye size bol huzurlu şarkılar listeledik...

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1. Beach House - Space Song

2. joji - worldstar money

3. TV Girl - Not Allowed

4. Sufjan Stevens - Mystery of Love

5. Salvia Palth - I Was All Over Her

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6. Lana Del Rey - Sad Gırl

7. Instupendo - Comfort Chain

8. Ark Patrol - Let Go (feat. Veronika Redd)

9. FKJ - Ylang Ylang

10. New Home

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11. Yves Tumor - Limerence

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