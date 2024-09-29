Sahil Şeridinden Arabayla Geçerken Arka Planda Çalan 11 Şarkı
Sahil Şeridinden Arabayla Geçerken Arka Planda Çalan 11 Şarkı
Arabayla sahil kenarından geçerken huzurlu bir şekilde şarkı dinlemenin keyfi insana resmen terapi gibi geliyor. Bu en keyifli anınıza eşlik etsin diye size bol huzurlu şarkılar listeledik...
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1. Beach House - Space Song
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2. joji - worldstar money
3. TV Girl - Not Allowed
4. Sufjan Stevens - Mystery of Love
5. Salvia Palth - I Was All Over Her
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6. Lana Del Rey - Sad Gırl
7. Instupendo - Comfort Chain
8. Ark Patrol - Let Go (feat. Veronika Redd)
9. FKJ - Ylang Ylang
10. New Home
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