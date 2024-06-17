Sahil Kenarında Günbatımını Yakalamış Gibi Huzur Veren 13 Şarkı
Sahil Kenarında Günbatımını Yakalamış Gibi Huzur Veren 13 Şarkı
Günün en keyifli saatinde, sahil kenarında, günbatımının o muhteşem anını yakalamak gibisi var mı? Deniz hafifçe dalgalanırken, güneşin kızıllığı suya yansıyor ve etrafı büyülü bir huzur kaplıyor...
İşte bu eşsiz anın huzurunu ayağınıza getirecek şarkılar! 🌅🌊
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1. Can Bonomo - Güneş (Official Video)
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2. Can't Get You out of My Head (Cover) - AnnenMayKantereit x Parcels
3. Nilipek. - Koşuyolu
4. You Are My Sunshine
5. Madrigal - Kelebekler
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6. Calm Like You
7. Vance Joy - 'Riptide' Official Video
8. Eskitilmiş Yaz - Uyursam Geçer Mi? (Official Video)
9. Diet Mountain Dew
10. The Magic Mumble Jumble - "Don't Forget" (Official Video)
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