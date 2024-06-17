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Sahil Kenarında Günbatımını Yakalamış Gibi Huzur Veren 13 Şarkı

etiket Sahil Kenarında Günbatımını Yakalamış Gibi Huzur Veren 13 Şarkı

ceren
ceren - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 11:01

Günün en keyifli saatinde, sahil kenarında, günbatımının o muhteşem anını yakalamak gibisi var mı? Deniz hafifçe dalgalanırken, güneşin kızıllığı suya yansıyor ve etrafı büyülü bir huzur kaplıyor...

İşte bu eşsiz anın huzurunu ayağınıza getirecek şarkılar! 🌅🌊

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1. Can Bonomo - Güneş (Official Video)

2. Can't Get You out of My Head (Cover) - AnnenMayKantereit x Parcels

3. Nilipek. - Koşuyolu

4. You Are My Sunshine

5. Madrigal - Kelebekler

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6. Calm Like You

7. Vance Joy - 'Riptide' Official Video

8. Eskitilmiş Yaz - Uyursam Geçer Mi? (Official Video)

9. Diet Mountain Dew

10. The Magic Mumble Jumble - "Don't Forget" (Official Video)

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11. Vernon Garrett - You And Me Together

12. Shocking Blue - Venus (The Original Version)

13. Fools Garden - Lemon Tree (Official HD Video)

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