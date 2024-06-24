Sahibinden.com, İlanların Eski Fiyatlarını Gösteren Eklentileri Kullanan Kişilerin Siteye Girişini Engelliyor!
Sahibinden.com, İlanların Eski Fiyatlarını Gösteren Eklentileri Kullanan Kişilerin Siteye Girişini Engelliyor!
Sahibinden.com, ilanlarda gerçekleşen fiyat değişimlerini gösteren eklentiyi kullanan kişilerin siteye girişini engellemeye başladı.👇
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Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış platformlarından sahibinden.com, ilginç bir olayla tekrardan gündeme geldi.
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Ünlü platform, Google Chrome'da yer alan ve ilanların geçmiş fiyatlarının görüntülenmesine olanak tanıyan bir eklentiyi kullananların, siteye girişini engellemeye başladı.
Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir yayımda olan "Sahibinden Fiyat Geçmişi" isimli eklenti platformun kullanım koşullarına aykırı olması nedeniyle engellendi.
sahibinden.com'un söz konusu eklentiyi kullanan kişilere ilettiği bilgilendirme mesajında yer alan tam açıklama ise şöyle:
Şirketin ilerleyen süreçte eklentiler ile ilgili yeni politikasını devam ettirip ettirmeyeceği bilinmezken, Sahibinden Fiyat Geçmişi eklentisinin geliştiricisi tarafından konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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