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Sahibinden.com, İlanların Eski Fiyatlarını Gösteren Eklentileri Kullanan Kişilerin Siteye Girişini Engelliyor!

Sahibinden.com, İlanların Eski Fiyatlarını Gösteren Eklentileri Kullanan Kişilerin Siteye Girişini Engelliyor!

Sahibinden
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 17:39

Sahibinden.com, ilanlarda gerçekleşen fiyat değişimlerini gösteren eklentiyi kullanan kişilerin siteye girişini engellemeye başladı.👇

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Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış platformlarından sahibinden.com, ilginç bir olayla tekrardan gündeme geldi.

Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış platformlarından sahibinden.com, ilginç bir olayla tekrardan gündeme geldi.

Ünlü platform, Google Chrome'da yer alan ve ilanların geçmiş fiyatlarının görüntülenmesine olanak tanıyan bir eklentiyi kullananların, siteye girişini engellemeye başladı.

Ünlü platform, Google Chrome'da yer alan ve ilanların geçmiş fiyatlarının görüntülenmesine olanak tanıyan bir eklentiyi kullananların, siteye girişini engellemeye başladı.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir yayımda olan "Sahibinden Fiyat Geçmişi" isimli eklenti platformun kullanım koşullarına aykırı olması nedeniyle engellendi.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir yayımda olan "Sahibinden Fiyat Geçmişi" isimli eklenti platformun kullanım koşullarına aykırı olması nedeniyle engellendi.

Google Chrome ile birlikte Opera, Firefox ve Edge gibi tarayıcılarda kullanılan fiyat geçmişi eklentisi, ilan sayfalarının sağ tarafında tüm zamanlar için fiyat geçmişinin görüntülenmesini sağlıyordu.

sahibinden.com'un söz konusu eklentiyi kullanan kişilere ilettiği bilgilendirme mesajında yer alan tam açıklama ise şöyle:

sahibinden.com'un söz konusu eklentiyi kullanan kişilere ilettiği bilgilendirme mesajında yer alan tam açıklama ise şöyle:

Olağan dışı durum tespit ettik...

Tarayıcınızda kullandığınız eklenti ile ilan fiyat geçmişini sahibinden.com'un Kullanım Koşulları'na uygun olmayan şekilde görüntülediğiniz tespit edilmiştir. Bu nedenle sahibinden.com'a girişiniz geçici olarak engellenmiştir. Tarayıcınızdan eklentileri sildiğiniz takdirde kısa bir süre sonra siteye tekrar giriş yapabilirsiniz.

Şirketin ilerleyen süreçte eklentiler ile ilgili yeni politikasını devam ettirip ettirmeyeceği bilinmezken, Sahibinden Fiyat Geçmişi eklentisinin geliştiricisi tarafından konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şirketin ilerleyen süreçte eklentiler ile ilgili yeni politikasını devam ettirip ettirmeyeceği bilinmezken, Sahibinden Fiyat Geçmişi eklentisinin geliştiricisi tarafından konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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