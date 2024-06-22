Haluk Bayraktar Resmen Açıkladı: Türkiye Bir Yılda Kaç Adet Bayraktar TB2 Üretiyor?
Haluk Bayraktar Resmen Açıkladı: Türkiye Bir Yılda Kaç Adet Bayraktar TB2 Üretiyor?
Son dönemde Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki liderlerinden BAYKAR firmasının, bir yılda ürettiği Bayraktar TB2 ve AKINCI tipinde insansız hava aracı sayısı gün yüzüne çıktı.👇
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Son yıllarda ülkemizin savunma sanayi alanındaki önemli atılımlarından insansız hava araçları (İHA) hakkında önemli bir bilgi gün yüzüne çıktı.
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Türkiye'nin önde gelen İHA geliştiricilerinden BAYKAR'ın, bir yılda ürettiği Bayraktar TB2 ve AKINCI tipinde insansız hava aracı sayısı resmi olarak açıklandı.
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Capital Dergisi’ne verdiği röportajda şirketin güncel olarak yılda 250 adet Bayraktar TB2 ve 50 adet Bayraktar AKINCI SİHA ürettiğini duyurdu.
Firmanın aldığı siparişleri zamanında teslim etmek için üretim altyapısını her geçen gün daha da geliştirdiğini söyleyen Bayraktar açıklamasında, "Üretime ilk başladığımızda Bayraktar TB2 için bu sayı 10 iken Bayraktar AKINCI SİHA için 12’ydi.” ifadelerine yer verdi.
Bununla birlikte Bayktar TB2 aracı için BM100 adında yerli bir motor geliştirildiğini aktaran Bayraktar, BM100 motorlu TB2 için bu yılki üretim hedefinin 20 adet olduğunu belirtti.
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