Vergi Rekortmenleri Listesi Açıklandı: Zirvede Selçuk Bayraktar Var!
Vergi Rekortmenleri Listesi Açıklandı: Zirvede Selçuk Bayraktar Var!
Gelir İdaresi Başkanlığı 2022 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. Listenin zirvesinde Selçuk Bayraktar yer alırken Rahmi Koç üçüncü sırada.
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Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar var. Bayraktar, 2022'de 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti.
Ayrıca Baykar'ın 2022 yılındaki cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden.
Listenin 2, 4, 5, 6, 7'nci sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi. En fazla gelir vergisi tahakkuk eden 3. isim 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç.
Listenin 8'inci sırasında Mehmet Sinan Tara, 9'uncu sırasında İpek Kıraç ve 10'uncu sırasında Mehmet Ömer Koç yer alıyor.
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Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3'üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası var.
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